АМУ презентовала Концепцию восстановления местного самоуправления в Украине на следующие 10 лет, – Кличко

Ассоциация городов Украины представила Концепцию восстановления местного самоуправления в Украине на следующие 10 лет. Концепцию разрабатывали с участием международных партнеров для определения стратегических целей развития местного самоуправления.

Основные положения Концепции представил мэр Киева и глава АГУ Виталий Кличко на торжественном заседании Правления Ассоциации городов Украины по случаю 10-летия начала реформы по децентрализации. Об этом сообщила пресс-служба городского головы столицы.

"Идея имплементации демократии через развитие местного самоуправления от Ассоциации городов Украины стала национальной после Революции Достоинства. В 2014 году распоряжение №333, которым открыли путь реформе по децентрализации, базировалось именно на концепции АГУ от 2011 года. Мир признает важность и успешность децентрализации как в развитии демократии, так и в будущей Победе и восстановлении Украины, – отметил глава АГУ. – Сегодня наша задача – дать второе дыхание развитию местного самоуправления. Мы определяем два этапа реализации нашей Концепции и завершение реформы децентрализации. Первый этап – во время военного положения, до нашей Победы. Второй – 10 лет после Победы. Он предполагает конкретные решения. В частности, на втором этапе мы должны максимально быстро отказаться от военных администраций, провести местные выборы. Среди основных задач будут институциональное и финансовое обеспечение работы органов местного самоуправления, реконструкция местной инфраструктуры, способность всех муниципалитетов обеспечивать жителей качественными и доступными услугами. Создание условий для полноценного демократического местного самоуправления", – подчеркнул Виталий Кличко.

Концепция дальнейшего развития местного самоуправления в Украине сформирована посредством международных партнеров и при участии группы послов G7. Мэр Киева поблагодарил за помощь специального посланника правительства Федеративной Республики Германия по вопросам реформ в областях управления и децентрализации в Украине Георга Мильбрадта, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, Совета европейских муниципалитетов и регионов (CEMR), Европейского альянса городов и регионов для восстановления Украины. Комитет регионов.

В торжественном заседании Правления АГУ приняли участие народные депутаты Украины, члены правительства – действующие и те, кто внедрял реформу с 2014 года, президенты Ассоциации городов Украины прошлых лет, послы, представители международных организаций.