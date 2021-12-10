АГУ призвала правительство установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий – Кличко

Ассоциация городов Украины обращается к правительству с призывом установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, содержащих объекты критической инфраструктуры города. Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время состоявшегося в столице заседания Правления АГУ.

"Стремительный рост цен на электричество и его снабжение обуславливает критическое увеличение расходов местных бюджетов на обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы – учебных заведений, здравоохранения и социального обеспечения. В 2021 году органы местного самоуправления потратили на электроэнергию для бюджетных учреждений почти 2, 5 млрд грн, что на 40% больше, чем в 2020 г. Хотя предоставление услуг по образованию, здравоохранению и социальному обеспечению является делегированными государством полномочиями, что приводит к сокращению финансирования других жизненно важных расходов органов местного самоуправления. Кроме того, из-за увеличения цены электроснабжения возникла угроза бесперебойному функционированию объектов критической инфраструктуры – коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по централизованному водоснабжению", – сказал мэр столицы.

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Кличко заявил, что Ассоциация городов Украины призвала правительство обеспечить установление фиксированного тарифа в течение бюджетного года, по которому поставщик будет предоставлять электроэнергию бюджетным учреждениям и учреждениям социальной сферы, а также коммунальным предприятиям, которые содержат объекты критической инфраструктуры. Это обеспечит надлежащее предоставление органами местного самоуправления услуг образования, здравоохранения и социальной защиты и централизованного водоснабжения, отметил мэр Киева.

Соответствующее обращение к премьер-министру Украины Денису Шмигальу одобрило Правление Ассоциации городов Украины на заседании 10 декабря.

Заседание Правления АГУ состоялось при участии министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.