AdoptMe Days: в Киеве состоится 17-й фестиваль, где будут искать дом животным из приютов

6-7 сентября в Киеве состоится 17-й фестиваль AdoptMe Days, где будут искать дом животным из приютов. В первом павильоне ВДНХ гостей будут ждать 60 участников с 500 котиками и собачками, готовыми поехать в любящие семьи.

В течение двух дней все желающие смогут познакомиться со зверушками, проконсультироваться с представителями приютов и ветврачом. Тем, кто готов стать петбатьками, предлагают зарегистрировать свое звериное счастье сразу на фестивале – с 13:00 до 19:00 в 1-м павильоне ВДНХ. Все хвостики обработаны от паразитов, вакцинированы, чипированы и отдаются под договор.

Более того, ко дню рождения фестиваля адопции зверят организаторы Gostomel Shelter и Pethouse подготовили подарки не только новоиспеченным петбатькам, но и животным в приютах. Среди всех участников разыграют мешки корма, наборы игрушек, сертификаты на технику и профессиональную фотосессию хвостиков, сертификаты в магазин звериного счастья и другие полезные подарки от партнеров.

Кроме социальной миссии, фестиваль имеет благотворительную цель – сбор 100 000 грн на нужды животных, которые еще не имеют своих родителей. Банку разыграют в конце события между всеми его участниками – приютами, мини-приютами, волонтерами и организациями, чтобы помочь кому-то из них покрыть лечение, приобрести корм для своих подопечных или подготовиться к зиме. Задонатить на сбор и поддержать животных может каждый желающий. Четверть сбора уже закрыла компания Pethouse – соорганизатор AdoptMe Days.

Что: Первый фестиваль адопции зверушек AdoptMe Days

Когда: 6-7 сентября, с 13:00 до 19:00

Где: 1-й павильон ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько: Вход свободный, адопция бесплатная