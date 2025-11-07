'65 лет профессионализма и слаженности': Кличко наградил работников метро Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил коллектив метрополитена с 65-летием столичного метро и вручил его работникам благодарности городского головы.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Сегодня метро – не только быстрый городской транспорт, который ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Но и объект критической инфраструктуры, который уже почти 4 года является надежным укрытием для киевлян и гостей столицы во время воздушных тревог", – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что работу метрополитена обеспечивают почти 4800 работников. Несмотря на кадровый дефицит, подземка работает стабильно и безопасно. Более 550 работников служат в рядах ВСУ. 30, к сожалению, погибли. 27 считаются пропавшими без вести.

"Во время ночных тревог специалисты метро координируют пребывание в подземке тысяч людей. Обеспечивают порядок, решают бытовые вопросы. Каждую ночь около 700 специалистов следят за техническим состоянием путей, контактного рельса, систем безопасности, чтобы утром метро работало для пассажиров без сбоев", – написал Кличко.

Глава столицы сообщил, что 65 лет профессионализма и слаженности – это о Киевском метрополитене и его коллективе.

"Спасибо каждому работнику за преданный труд в нынешних непростых условиях", – поблагодарил Кличко.