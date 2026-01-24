6 500 долларов за снятие с розыска: в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в посредничестве между 'клиентами' и ТЦК

В Киеве правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, который, по данным следствия, предлагал военнообязанным за деньги решить вопрос со снятием с розыска. Речь шла об исключении статуса "Розыск" из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в базе "Оберег".

Информацию о разоблачении и задержании обнародовало Главное управление Национальной полиции в городе Киев. В ведомстве уточнили, что преступную деятельность задокументировали следователи главка полиции Киева вместе с сотрудниками УСР в городе Киеве. Процессуальное руководство осуществляла Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Событие произошло во время личной встречи с одним из клиентов в столице.

Посредник и ТЦК

По данным следствия, подозреваемый действовал в сговоре с должностными лицами двух районных ТЦК и СП столицы. Он выступал посредником между военнообязанными и служащими центров комплектования. Мужчина передавал требования по сумме неправомерной выгоды и убеждал клиентов в гарантированном результате.

В полиции отмечают, что такая схема позволяла избежать призыва по мобилизации.

Во время одной из личных встреч фигурант сообщил клиенту, что за 3000 долларов может договориться о его снятии с розыска в ТЦК и СП. Также он предложил помощь товарищу этого мужчины, который находился в розыске, за сумму от 3500 до 3700 долларов.

Правоохранители задокументировали получение сначала 3000 долларов, а затем еще 3500 долларов за второго клиента. Задержание произошло сразу после получения оговоренной суммы в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о пособничестве в просьбе предоставить и получении должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни разоблачили чиновника ТЦК, который брал взятки за снятие военнообязанных с розыска. За свои "услуги" он требовал 3 тысячи долларов США.

А чиновник Ривненского ТЦК придумал другую "схему". Он требовал деньги за предоставление отсрочки от мобилизации даже у военнообязанных, которые имели на это законные основания, а в случае отказа угрожал намеренно создавать для них препятствия. Его "прайс" составлял от 10 до 12 тысяч долларов США.