105 автобусов от европейских партнеров помогли Киеву избежать транспортного коллапса - 'Киевпасстранс'

С начала полномасштабного российского вторжения Киев получил значительное количество гуманитарной помощи от европейских партнеров, поддержавшую жителей столицы в самые сложные времена 2022 года. Одной из составляющих этой поддержки стали автобусы, которые помогли городу избежать транспортного коллапса в тяжелое для Киева время.

Это подчеркнул КП "Киевпасстранс" на своей странице в Facebook.

С 2022 года Киев получил уже 105 автобусов. В частности, первыми в столицу прибыли 11 машин из Риги. Впоследствии партнеры из Латвии передали Киеву еще 10 автобусов. Также одними из первых Киеву передали автобусы из Германии. Кроме того, столица получила шесть автобусов от финского. города Тампере. Следует заметить, что автобусы Киеву передают как коммунальные предприятия, так и частные перевозчики. Еще три автобуса передали украинские благотворители", – говорится в сообщении.

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"Киевпасстранс" отметил, что в настоящее время 75 автобусов от европейских партнеров задействованы в пассажирских перевозках. Не используются четыре двухэтажных автобуса MAN. Прорабатывается вопрос эксплуатации данных двухэтажных автобусов в послевоенное время для организации экскурсионных, познавательных туров для школьников, а также для организации Управлением туризма и продвижений КГГА рейсов туристическими местами Киева на небольшие расстояния.

"Недавно Киев получил от Братиславы 23 городских автобуса. Пять из них - как доноры запчастей. Остальные после проведения всех необходимых регистрационных процедур и оснащения в соответствии с требованиями курсирования в Киеве (оборудование валидаторами, системами отслеживания и информирования пассажиров) отправятся на маршруты города и в оперативный резерв КП "Киевпасстранс", – сообщает предприятие.

Отметим, что с 2020 года по январь 2022 года "Киевпасстранс" закупил и получил 11 трамваев PESA, 23 троллейбуса украинского производства и 200 автобусов. Несмотря на полномасштабное вторжение России, продолжается обновление парка "Киевпасстранса" новым подвижным составом украинского производства: с 2022 года город получил 15 трамваев украинского производителя "Татра-Юг" в рамках заключенного до полномасштабного вторжения договора на поставку 20 единиц.