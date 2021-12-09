Звездный дубляж анимации 'Пой 2' от Illumination – Горбунов подарит свой голос Бастеру, а Добрыднева выступит в дуэте с Боно

Под Новый год в украинский прокат выйдет дублированный сиквел анимационного хита – семейного фильма "Пой 2", в котором неугомонный коала Бастер с друзьями отправятся в новое музыкальное приключение и споют еще больше хитов.

Вместе с анимационными героями в яркое путешествие отправляются украинские звезды дубляжа, среди которых: телеведущий 1+1 Юрий Горбунов, певица Анна Добрыднева, блогер Валерия Дидковская и певица и инфлюэнсер Диана Глостер.

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Телеведущий 1+1, ведущий шоу "Голос" Юрий Горбунов уже во второй раз превратился в Бастера Муна – коалу из мультфильма "Пой 2". Как и в Голосе, в анимационной комедии Горбунов является ведущим популярного музыкального шоу. Его герой – упорный, изобретательный, а еще он неисправимый оптимист. По словам Юрия – это самая большая их общая черта.

"Мой персонаж чрезвычайно добр и всегда открыт к новым приключениям, что мне в нем импонирует. Он до конца отстаивает свою мечту, чем вдохновляет и показывает, что даже когда перед тобой закрываются все двери, но ты не оставляешь попыток их открыть, рано или поздно все получится. И хотя у Бастера иногда возникает желание опустить руки, он находит в себе силы и заряжает своей безудержной энергией других.

Новый проект, безусловно, пополнит коллекцию любимых анимаций, ведь поднимает действительно важные вопросы. Мессидж фильма, что главная ценность – это человеческие отношения, а любовь всегда побеждает, по моему мнению, очень правильный. С нетерпением жду премьеру и приглашаю в кино всех-всех!"

Голосом певицы Анны Добрыдневой снова заговорит безудержная Эш:

"Я обожаю свою героиню и очень по ней соскучилась, поэтому возвращение к роли для меня настоящий праздник! Эш страстная, эмоциональная и очень талантливая. Она – несравнимая рокерша. А еще во второй части моя панкушная малая принимает немало важных решений, заставляющих многих героев анимации иначе посмотреть на мир. Это очень мне импонирует в ней. Кажется, будто мы прошли этот путь вместе ".

Анна Добрыднева даже поделилась историей, заставившей ее плакать во время записи:

"Во второй части есть момент, когда Эш поет в долгожданном дуэте с Лео Левинсом, которого в оригинале озвучил солист группы U2 – Боно. Еще с юных лет я восхищалась и вдохновлялась его творчеством. Поэтому, когда Эш и Лео пели на сцене, я как будто сама выступала из Боно!"

Диана Глостер дебютировала в дубляже анимации в роли новой героини – яркой Порши – и с поставленной задачей справилась фантастически.

"Обожаю мультики, никогда не пропускаю новых релизов и всегда просматриваю старые хиты, а с "Пой" меня вообще связывает особая история. Помню, как смотрела первую часть в кинотеатре и записывала цитаты себе в заметки, настолько меня поразила их философия и глубина. Поэтому, когда получила роль в продолжении происшествий, была очень счастлива. Это новый вызов, а вызовы – это моя стихия", – увлеченно поделилась эмоциями девушка.

О своей героине Диана говорит с упоением:

"Когда я познакомилась с ней, то сразу заметила немало общих черт между мной и Поршей. Как и я, она энергичная, активная, всегда стремится быть первой. Единственное отличие, она во всем полагается на своего папу, я же привыкла быть полностью самостоятельной." Ну, очевидно, что Поршу я обожаю больше всего. А еще, мне кажется, мы даже внешне похожи и это так круто!"