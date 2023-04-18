'Я верю в карму, каждый отвечает за свои поступки': интервью с главной героиней украинского триллера 'Эгрегор'

20 апреля в украинском прокате стартует фильм "Эгрегор" режиссера Станислава Капралова. По сценарию действо проходит в Киеве, куда прилетает нью-йоркский детектив. Его миссией является спасение мира от катастрофы.

Видео дня

Актерский состав триллера – интернациональный. В главных ролях: американский актер Омри Роуз ("Непокорение", "Лига справедливости") и украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк ("Dzidzio Контрабас", сериал "Кофе с кардамоном"). Именно с Еленой мы поговорили о съемках триллера с элементами мистики.

– Елена, расскажите, с чего начинается ваша работа в подготовке к новому проекту?

– Со сценария. А исходя из сценария, я ищу вдохновение в разных сферах: в классике ли кинематографа, любимых фильмах, книгах, от людей, которые меня окружают и начинаю вырисовывать свою картинку, свое видение материала, если он не согласован. Потом много разговариваю с режиссером, рассказываю как я это вижу, а именно своего персонажа, а он говорит о рекомендациях, что он хотел видеть и над чем мне нужно поработать.

– Как готовились к съемкам в фильме "Эгрегор"? Пришлось ли учиться новому?

– для меня это первый проект, где я говорю на английском языке. Скажу, что это был вызов. В фильме почти все мои партнёры были иностранцами. Язык имеет свою ритмику, и это был новый опыт для меня.

– Какую роль в театре или кино мечтаете сыграть?

– Мечтаю сыграть роль совершенно непохожей типажем на меня героини. Меня видят более гламурными героинями, а мне хотелось играть что-то совершенно мне нетипичное.

– В одном из интервью вы рассказывали, что, например, во время работы над "Кофе с кардамоном" черпали вдохновение из сериала "Бриджертоны". Чьей фигурой или работой вдохновлялись во время подготовки к съемкам в "Эгрегоре"?

– Я вдохновлялась таким мистическим триллером, как "Константин. Обладатель тьмы" – Фрэнсиса Лоуренса и легендарным фильмом, именно в жанре детективного триллера "Код да Винчи" – Рона Говарда.

– Лучший отдых для вас – это?

– В настоящее время, как и для всех украинцев, лучший для меня отдых – это тишина.

– Любимое время года? Почему?

– Осень. Мне нравится все эти краски, которыми природа нас наградила осенью. Я обожаю это время года и очень его жду. Единственное, что мне портит настроение – это аллергическая реакция на амброзию.

– Верите ли вы в существование сверхъестественного?

– Я точно верю в карму, и в то, что каждый отвечает за свои поступки.

– Какие цели ставите для себя на 2023 год?

– Самое главное, я хочу быть и жить в своем доме, в своей свободной Украине! Ну и являясь актрисой театра, я понимаю что, из-за полномасштабного вторжения, у нас сейчас очень мало снимается фильмов, поэтому пока я буду погружена в театральную деятельность.

– Кому точно понравится фильм "Эгрегор"?

– Кино зайдет каждому, кто любит мистику и триллеры. Ведь в фильме "Эгрегор" этого много! Ну и конечно, людям, которые увлекаются украинскими пейзажами, и мечтает побывать или снова заехать во Львов, ведь это невероятно антуражный город, со своими легендами и секретами. А таким как вы увидите город Льва в Эгрегоре даже коренной львовянин не узнает.