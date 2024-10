Вышел трейлер украинского фильма о взрослении 'Навсегда-навсегда'

С 21 ноября в украинском кинопрокате стартует полнометражный дебют Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда". Фильм, мировая премьера которого состоялась в Венеции, уже успел завоевать зрительские симпатии на многочисленных международных фестивалях и получить несколько наград. Теперь эта история станет доступна и украинским киноманам.

"Навсегда-навсегда" - смесь юности, бунта и поиска себя, которая разворачивается в Киеве в конце 90-х. Вместо ностальгии по прошлому, фильм предлагает углубиться в социальную парадигму того времени, которое отдаётся в бескомпромиссных поступках главных героев – компании учащихся старшей школы. Именно сквозь призму их жизненных историй мы видим, как юность во всей ее красоте и сложности переплетается с общественными вызовами, заставляя молодых людей быстро взрослеть и принимать сложные решения.

Это история о возрасте, когда каждая эмоция – буря, каждое действие – скачок в пропасть. О том, что любовь и одобрение в стае не всегда приносят счастье. О жизни без тормозов и подушек безопасности. О подростковых ошибках и взрослых травмах. О выборе и последствиях его отсутствия. О необратимых изменениях. Навсегда.

Синопсис

Конец 90-х. Тоня переходит в новую школу и быстро вливается в компанию отчаянных подростков. Вскоре она влюбляется, оказываясь в центре страстного любовного треугольника, где каждое чувство пылает во всю.

В этом мире нет места для полутонов: любовь — пылкая и безумная, дружба — настоящая и непоколебимая, жизненная драма — беспощадная и увлекательная. все – навсегда. Навсегда?

Команда фильма подчеркивает, что эта лента – манифест свободы личности, которая пытается сохранить собственное "Я" при любых обстоятельствах.

"Эта идея о подростках 90-х возникла у меня уже достаточно давно. Одной из причин было то, что мы никогда не видели себя в кино. На наше взросление пришлись либо западные фильмы с беззаботной жизнью молодежи, чьи проблемы казались далекими и чужими, либо слишком мрачный и безнадежный российский контент. Захотелось посмотреть именно на украинскую историю, ведь то, что мы прошли во времена такой новой свободы 90-х, без поддержки и понимания, что с ней делать, сформировало нас и сделало теми, кто мы сейчас – людьми, которые защищают свои границы, как в личной, так и в гражданской плоскости", – делится Анна Бурячкова, режиссер и соавтор сценария фильма.

Главные роли в ленте сыграли украинские актеры Алина Чебан (Лучшие Исходящие), Захар Шадрин (The Last Mercenary, Тотемы, Белый ворон, Little America), Елизавета Целик (Носорог), Один день "), Артур Алиев ("Storm School"), Арсений Марков ("Стоп-Земля"), Влад Михальчук и Дарья Жихарская. Также эпизодическую роль в фильме сыграла актриса кино и театра, телеведущая Даша Малахова.

Режиссер: Анна Бурячкова

Авторы сценария: Марина Степанская, Анна Бурячкова

Продюсеры: Наталья Либет, Виталий Шереметьев, Алексей Згоник, Люба Кнорозок Сопродюсеры: Ринске Раап, Рейниер Сейлен.