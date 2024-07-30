В Украинском Олимпийском доме в Париже покажут 'Довгу добу' Алана Бадоева

Документальный фильм Алана Бадоева и "1+1 Украина" покажут в Украинском Олимпийском Доме VOLIA SPACE 3 августа.

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В субботу, 27 июля, впервые в истории Олимпийских Игр Министерство молодежи и спорта инициировало уникальную культурно-информационную площадку VOLIA SPACE. Локация работает в парижском парке La Villette. Цель инициативы – показать потрясающую волю наших спортсменов к победе, знакомство гостей с Украиной и ее культурой.

В VOLIA SPACE будут проходить встречи с известными украинскими спортсменами, культурными деятелями и публичными личностями, которые будут рассказывать о настоящем Украины во время полномасштабного вторжения России, условия, в которых готовились к Олимпийским Играм наши спортсмены, сложности, которые испытывает украинская инфраструктура из-за постоянных атак.

Среди самых ожидаемых событий в Украинском Олимпийском Доме VOLIA SPACE станет показ документальной ленты "Довга Доба". Режиссер картины, Алан Бадоев, также посетит мероприятие.

Локация VOLIA SPACE стала реальной благодаря сотрудничеству французских органов власти – Министерства спорта Франции, Офиса президента Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины во Французской Республике, Национального олимпийского комитета Украины, украинских компаний. Украинский дом в Париже будет работать до 10 августа.

Документальная лента "Довга Доба" – это драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых простыми украинцами на их смартфоны по всей стране во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях России глазами украинцев, и которые не должны забыть мир.

Документальный фильм от режиссера Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина" уже успели посмотреть более чем в 30 странах мира. Также специальные показы фильма состоялись в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и доступны для загрузки на стриминговых сервисах Netflix и английской видеоплатформе OD365.

Открытая аккредитация на показ и паблик ток с Аланом Бадоевым в Париже по ссылке: uahouse2024.space.