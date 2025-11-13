В Украине снова завирусился российский сериал, который 'украли' у американцев: в каких областях его ищут чаще всего

К сожалению, террористическая война, которую Россия развязала на территории нашего государства, далеко не для всех украинцев стала поводом раз и навсегда отказаться от контента страны-агрессора. В 2023 году некоторые граждане нашей страны фанатели от сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", а теперь смотрят новый проект врага – "Химкинские ведьмы".

На днях лента попала в топ отечественных Google-трендов. Украинцы искали российский сериал даже чаще, чем графики отключения света.

Судя по графику, чаще всего посмотреть "Химкинских ведьм" хотели зрители из Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Запорожской областей.

Стоит заметить, что при создании сериала россияне не слишком сильно старались придумать оригинальный сценарий, поэтому "украли" идею культового американского проекта "Зачарованные", вышедшего на экраны в 1998 году. Сериал рассказывает о трех сестрах Пайпер, Прю и Фиби. Героини неожиданно стали волшебницами и приобрели "Силу Трех" после того, как нашли Книгу Тьмы на чердаке. Пайпер получила способность замораживать время и взрывать предметы, Фиби – предсказывать будущее, левитировать, а также овладела боевыми искусствами, а Прю – способность к астральному проектированию и телекинезу.

В третьем сезоне главные героини изменились. После смерти Прю к ним присоединилась сводная сестра Пейдж. Вскоре после этого колдуньи узнали, что их предки по материнской линии были ведьмами, поэтому, согласно пророчеству, они будут самыми могущественными добрыми чародейками в истории. С того момента сестры были обязаны защищать невинных людей.

А вот по сюжету "Химкинских ведьм", три мошенницы притворяются экстрасенсами, а потом внезапно получают реальные силы. Такое развитие событий очень схоже с американским сериалом, что вызвало возмущение даже у россиян: "Плагиат. Не смогли придумать ничего своего?", "Это же надо, очередной ремейк...".

