В США назвали лучший фильм 2021 года: в чем его особенность и какой сюжет

Национальное общество кинокритиков США подвело итоги прошедшего года и назвало лучший фильм 2021-го. Такого звания удостоилась картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka).

Рейтинг лучших киноработ опубликовали на официальном сайте National Society of Film Critics. Кроме того, сценарий, режиссер и актер Хидэтоси Нисидзима, исполнивший главную роль, также были признаны лучшими в 2021 году.

Фильм является экранизацией романа японского писателя Харуки Мураками из сборника "Мужчины и женщины". Премьера драмы состоялась на Каннском кинофестивале-2021, где она получила приз за лучший сценарий.

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"Сядь за руль моей машины" рассказывает о талантливом театральном режиссере Юсукэ, который приезжает в Хиросиму, чтобы поставить спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Чехова. Главному герою предоставляют водителя – молчаливую девушку Мисаки. Выясняется, что оба персонажа потеряли близких людей. Личные трагедии и травматический опыт объединяют автомобилистку и пассажира – между ними возникают теплые и доверительные отношения.

По словам кинокритиков, японская работа не рассчитана на широкую публику. Оценить ее по достоинству смогут не все зрители. Темп развития сюжета довольно медленный, однако в этом есть своя логика и поэтичность.

На экранах украинских зрителей фильм должен появиться в феврале 2022 года.

Среди других лауреатов Национального общества кинокритиков США оказались Пенелопа Крус ("Лучшая женская роль" в фильме "Параллельные матери"), Андерс Даниелсен ("Лучшая мужская роль второго плана" в картине "Худший человек в мире") и Рут Негга ("Лучшая женская роль второго плана" в ленте "Идентичность").

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