В основной конкурс кинофестиваля в Венеции попал триллер Шредера "Холодный расчет"

Кинофестиваль в Венеции объявил основную конкурсную программу, в которую, кроме фильма-открытия "Параллельные матери" Педро Альмодовара, также вошел новый триллер номинанта на премию "Оскар" Пола Шредера "Холодный расчет". Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года, а в украинский прокат лента выйдет уже 16 сентября.

Как сообщила кинодистрибьюторская компания "Вольга Украина", "Холодный расчет" – это новая работа знаменитого режиссера Мартина Скорсезе. Его предыдущий продюсерский проект, который оказался в основном конкурсе Венеции – была картина Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом, который выиграл Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на кинофестивале, а позже – и премию "Оскар".

Главную роль в "Холодном расчете" выполнил лауреат "Золотого глобуса" Оскар Айзек ("Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из Машины"), который сыграл Уильяма – настоящего мастера среди профессиональных игроков в покер.

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Официальный синопсис сообщает: главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию во Всемирной серии и большим деньгам. Это его шанс навсегда оставить позади тайны прошлого. Однако, когда судьба подбрасывает ему шанс на возмездие, Уильям попадает в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

Также в фильме сыграли Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"), Тиффани Хеддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девушки") и трижды номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Аквамен", "Джон Вик", "Маяк").