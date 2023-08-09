В Нью-Йорке состоялась премьера украинского фильма 'Клондайк'

Ажиотаж вокруг этого невероятного произведения, созданного выдающимся украинским режиссером Мариной Эр Горбач, резко поднялся после его недавней премьеры в Нью-Йорке, состоявшейся в престижном артхаусном кинотеатре США – Анджелике.

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Показы фильма продолжаются в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Для находящихся в Украине фильм доступен на платформе Netflix. Организаторы призывают не упустить этот случай.

Среди гостей премьеры были актриса, ведущая и партнер ЮНИСЕФ Сия Ровинская, финалистка "Холостяка" Александра Мудра, актриса Виктория Варлей, Мисс Вселенная Украина Анна Заячковская, режиссер фильма "Правило двух стен" Дэвид Гутник, селебрити менеджер Ольга Самофалова, супермодель Тарас Романов, дизайнер Елена Руденко, продюсер фильмов Полина Бучак, Консул Наталья Мусиенко, Ярослава Сочка из постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и другие.

Алексей Голубов, генеральный консул Украины в Нью-Йорке, представил фильм и подчеркнул, что украинский кинематограф развивается благодаря таким отважным режиссерам, как Марина, которые делятся важными историями с миром. "Клондайк" стоит как фарос, который проливает свет на культуру, историю и борьбу Украины", – отметил Алексей.

Эта антивоенная драма уже поразила зрителей на многочисленных выдающихся кинофестивалях. "Клондайк" был избран официальным представителем Украины в категории "Лучший фильм на иностранном языке" на 95-й церемонии вручения премии "Оскар". Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале "Санденс", где фильм стал первой украинской игровой лентой, попавшей в конкурсную программу этого выдающегося фестиваля независимого кино в США, и получила награду за лучшую режиссуру.

Но подлинное достижение "Клондайка" проявляется в его способности увлекать аудиторию и оставлять глубокий след в сердце. Фильм прекрасно передает стойкость женщин, отражая всю сущность Украины. Эта эмоциональная глубина оставляет у зрителей чувство надежды, которое долго держит после завершения просмотра.

После показа фильма состоялась отчетливая дискуссия с режиссером Мариной Эр Горбач, которую модерировала американо-украинская актриса Оксана Лада, известная благодаря роли в популярном сериале HBO "Клан Сопрано".

Важно отметить, что компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на украинскую антивоенную драму Клондайк для дистрибуции в США. Это четвертая полнометражная лента режиссера Марины Эр Горбач. Фильм был создан в сотрудничестве Украины и Турции. Его сюжет рассказывает историю семьи, проживающей на границе между Россией и Украиной, и оказывается в эпицентре катастрофы – сбивание российскими военными пассажирского самолета МН17.

Показ "Клондайка" в НЙ прошел при поддержке Razom for Ukraine.

Показы фильма продолжаются в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Для находящихся в Украине фильм доступен на платформе Netflix. Не упустите этот случай!