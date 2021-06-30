В июле в кинотеатрах Украины появится экшн-комедия "Красотка на драйве": официальный трейлер

29 июля в кинотеатрах Украины появится экшн-комедия "Красотка на драйве" с Кейт Бекинсейл в главной роли. Режиссером нового фильма стала Таня Векслер, известная по историческим драмеди "Взрослые игрушки" ("Hysteria").

Бекинсейл, звезда франшизы "Другой мир", фантастики "Вспомнить все" и комедии "Любовь и дружба", рассказала, почему решила сняться в новой картине (чтобы посмотреть официальный трейлер, доскролльте до конца новости).

"Характер Линди меня очень зацепил по сценарию. Она смелая девушка во всем, что касается риска, но в личной жизни она не может навести порядок. Однако это часто случается с экстраординарными людьми. А когда стало известно, что в режиссерском кресле будет Таня Векслер – дважды меня не стоило спрашивать! Съемки были тяжелыми и одновременно – дико веселыми, импровизировать в одном кадре со Стэнли Туччи – сплошное удовольствие", – отметила актриса.

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Также в фильме сыграли: номинант на премию "Оскар" Стэнли Туччи ("В центре внимания", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры"), Бобби Каннавале ("Шпионка", "Ирландец", франшиза "Человек-муравей и Оса"), Джай Кортни (франшизы "Отряд самоубийц", "Дивергент", "Крепкий орешек"), Лаверн Кокс ("Перспективная девушка", "Ангелы Чарли", "Оранжевый – хит сезона") и обладательница премии "Оскар" Сьюзен Сарандон ("Очень плохие мамочки 2", "Тельма и Луиза", "Вражда").

По сюжету, Линди – настоящая красавица, но ее ярости позавидует любой солдат. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное устройство – жилет с электродов, которые бьют ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей по силам раскрыть преступление. Теперь у нее есть весомый повод пуститься берега и сильно отдубасить весь преступный мир города.