В июле в кинотеатрах Украины появится экшн-комедия "Красотка на драйве": официальный трейлер

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кино
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29 июля в кинотеатрах Украины появится экшн-комедия 'Красотка на драйве'

29 июля в кинотеатрах Украины появится экшн-комедия "Красотка на драйве" с Кейт Бекинсейл в главной роли. Режиссером нового фильма стала Таня Векслер, известная по историческим драмеди "Взрослые игрушки" ("Hysteria").

Бекинсейл, звезда франшизы "Другой мир", фантастики "Вспомнить все" и комедии "Любовь и дружба", рассказала, почему решила сняться в новой картине (чтобы посмотреть официальный трейлер, доскролльте до конца новости).

"Красавица на драйве" выйдет на украинские экраны 29 июля

"Характер Линди меня очень зацепил по сценарию. Она смелая девушка во всем, что касается риска, но в личной жизни она не может навести порядок. Однако это часто случается с экстраординарными людьми. А когда стало известно, что в режиссерском кресле будет Таня Векслер – дважды меня не стоило спрашивать! Съемки были тяжелыми и одновременно – дико веселыми, импровизировать в одном кадре со Стэнли Туччи – сплошное удовольствие", – отметила актриса.

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Кадр из фильма

Также в фильме сыграли: номинант на премию "Оскар" Стэнли Туччи ("В центре внимания", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры"), Бобби Каннавале ("Шпионка", "Ирландец", франшиза "Человек-муравей и Оса"), Джай Кортни (франшизы "Отряд самоубийц", "Дивергент", "Крепкий орешек"), Лаверн Кокс ("Перспективная девушка", "Ангелы Чарли", "Оранжевый – хит сезона") и обладательница премии "Оскар" Сьюзен Сарандон ("Очень плохие мамочки 2", "Тельма и Луиза", "Вражда").

По сюжету, Линди – настоящая красавица, однако постоянно сдерживает свою ярость

По сюжету, Линди – настоящая красавица, но ее ярости позавидует любой солдат. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное устройство – жилет с электродов, которые бьют ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей по силам раскрыть преступление. Теперь у нее есть весомый повод пуститься берега и сильно отдубасить весь преступный мир города.

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