Украинский фильм "Стоп-земля" признан лучшей полнометражной работой на Берлинале

Лента украинского производства от режиссера Катерины Горностай "Стоп-Земля" получила награду за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus. А 9 и 10 июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина в рамках Berlin International Film Festival.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинского института" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). В заявлении уточняется, что полученная награда является первой для украинского фильма в этой категории.

"Это одна из самых весомых наград фестиваля, и первая для украинского фильма в этой категории", – говорится в сообщении.

О чем сюжет фильма "Стоп-Земля"

Главной героиней в фильме является 16-летняя Мария, которая переживает не самый простой период взросления и становления себя как личности. Также вместе с девушкой через эти трудности проходят и ее близкие друзья – Яна и Сеня. Все вместе они учатся в обычной киевской школе.

Особое внимание в ленте уделено моментам, когда главные герои переживают тревожные мысли или ситуации. Также раскрывается проблематика первого чувственного опыта подростков при переходе к юности, когда остро проходит первый опыт дружбы, любви и ответственности.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вышел первый полнометражный документальный фильм экс-главы Киевской областной госадминистрации Михаила Бно-Айрияна о ситуации с коронавирусом.