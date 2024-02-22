Украинские звезды присоединились к дубляжу героев 'Панда Кунг-Фу 4': кто и кого озвучил

Этой весной встречайте продолжение любимой комедийной франшизы от DreamWorks Animation "Панда Кунг-Фу 4"! Одержав три победы над злодеями мирового уровня благодаря непревзойденной отваге и безумным навыкам боевых искусств, легендарному воину По наконец-то светит отдых. Вернее, он должен стать Духовным лидером Долины Мира.

К уже известным и любимым персонажам присоединились новые герои. Именно их дублировала фантастическая звездная команда!

Василий Байдак

В харизматичного Рыба превратился талантливый украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак. Рыб – яркий, остроумный и за словом в карман не лезет.

Василий с большим энтузиазмом отнесся к своему персонажу: "Дублировать анимации всегда было моей мечтой, ведь здесь можно выйти за рамки и попробовать свои силы в совершенно ином амплуа. Кроме того, это еще и большая возможность испытать свои творческие способности: поиграть с голосом, интонациями и тембром. А мне очень удалось подчеркнуть яркого и смешного персонажа. Мой герой – рыба, а еще он капитан, а мама у него пеликан и это все неповторимое сочетание, что делает его дерзким, немного глуповатым и невероятно уверенным в себе.

Поэтому я искренне советую посмотреть анимацию на больших экранах, потому что, во-первых, там буду я. В целом эта часть – это настоящая концентрация шуток и визуальных гегов, которые я просто обожаю в мультиках. Кроме того, это та самая любимая "Панда Кунг-фу", которая за годы только приобрела свой заряд".

Леся Самаева

Роль упорной Мамы Кабаницы исполнила заслуженная артистка Украины, актриса Леся Самаева: "Скажу честно, я в восторге от этой роли. Моя героиня еще та штучка: она маленькая, но очень темпераментная, энергичная и упорная. А еще во время записи я придумала для нее довольно неординарный смех, который, надеюсь, зритель оценит и будет смеяться со мной в унисон. Поэтому я с нетерпением жду премьеры и приглашаю вас окунуться в яркое приключение "Панда Кунг-Фу 4".

Иван и Дмитрий Решетники

Впервые в дубляже свои силы попробовали сыновья Григория и Кристины Решетник Иван и Дмитрий. Для детей опыт показался невероятно увлекательным, а вот родители очень гордятся их первыми шагами в дубляже.

Нет ничего лучше для мамы, чем улыбка ее детей, их победы и маленькие шаги к осуществлению желаний. Ребята давно мечтали сдубливать роль в анимации, и когда узнали, что нас утвердили к участию в одном из самых популярных и любимых анимационных проектов, счастью не было предела. А мы чувствуем необыкновенную гордость за их успех и в очередной раз убеждаемся, что, если упорно работать и упорно идти к вожделенным, все обязательно удастся. Они действительно талантливы, умны и у них все получится. Именно это я и сказала им перед записью. Поэтому уже с нетерпением ждем выхода любимого мультфильма, где будут звучать голоса наших деток", – рассказывает Кристина Решетник.

"Вы знаете, это тот момент, когда успехам детей радуешься больше, чем собственным. Ребята были очень счастливы узнать, что прошли пробы и получили возможность реализовать свои таланты. Я искренне мечтаю, чтобы у всех детей нашей страны была такая возможность, ведь они у нас самые талантливые", – дополняет Гигорий Решетник.

Смотрите в кинотеатрах с 7 марта!