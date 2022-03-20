Украинские кинопродюсеры объединились для съемок документальных проектов о войне в Украине

Известные украинские теле- и кинодеятели создали продюсерское объединение, которое займется съемкой документальных проектов о войне России против Украины. В планах – создание просветительских фильмов и сериалов, которые расскажут миру о жестокой военной агрессии Кремля и действиях российских оккупантов.

С 18 марта был запущен процесс сбора заявок, отбора проектов, производственных и креативных команд, а также привлечение средств для финансирования. Информацию об этом на личной странице в Facebook разместил один из учредителей объединения, экс-министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

К нему также присоеднились его коллеги из медиа-сферы: Виктор Мирский, Дарья Легони-Фиалко, Алла Липовецкая, Ирина Заря, Марина Квасова и Игорь Сторчак.

Видео дня

Кинопродюсеры планируют не только снимать и показывать реалии, но и рассказать зрителям об истоках конфликта между Украиной и Россией, причинах войны и ее потенциальных последствиях.

"Учредители объединения имеют успешный опыт производства и дистрибуции аудиовизуального контента. Для запуска инициативы каждый учредитель внес личный денежный взнос в 1 миллион гривен. Объединение ставит целью выпустить первые проекты уже через несколько месяцев. Для этого уже сейчас объявлен сбор заявок от режиссеров и продюсеров. Решение о выборе и финансировании проекта принимается простым большинством голосов", – отметил Бородянский.

Также сообщается, что авторы инициативы работают над привлечением дополнительных украинских и западных инвесторов, которые заинтересованы в создании качественного и социально значимого кинопродукта.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российско-казахский режиссер, продюсер и бизнесмен Тимур Бекмамбетов категорически осудил военное вторжение России в Украину и заявил, что снимет документальный фильм об информационной войне страны-агрессора против всего цивилизованного мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!