Появился трейлер нового фильма о Бэтмене с Паттинсоном
Компания Warner Bros. обнародовала официальный трейлер нового супергеройского фильма "Бэтмен". Главную роль в нем исполнил 35-летний британский актер Роберт Паттинсон.
Видео появилось в воскресенье, 17 октября, на YouTube-канале американского киноконцерна. Паттинсон предстанет перед зрителями в двух образах: бдительного детектива Готэм-сити и его альтер-эго, миллиардера-затворника Брюса Уэйна, сказано в описании к трейлеру (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Режиссер – 55-летний Мэтт Ривз – заявил, что новая его киноработа покажет становление супергероя DC Comics, но не будет похожа на оригинальную версию.
В фильме также сыграют Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фарелл (Пингвин).
Продюсером, помимо Ривза, выступил Дилан Кларк, ранее работавший над "Планетой обезьян". Сценарий на основе комиксов создан Ривзом и Питером Крэйгом.
Источниками вдохновения режиссер называл комиксы "Год первый", "Долгий Хэллоуин" и "Эго", хотя акценты в фильме будут отличаться. Съемочный процесс происходил в Чикаго и Англии.
Премьера кино состоится уже в 2022 году. В США на больших экранах перезапуск культовой истории выйдет 4 марта. Точна дата начала проката в Украине пока не сообщается.
Трейлеры фильма (оригинальный на английском языке и дублированный на русском):
New photos of Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright, and Zoë Kravitz in #TheBatman.#DCFanDome pic.twitter.com/JmgFT5WSdT— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) October 16, 2021
Как писал OBOZREVATEL:
во время съемок киноленты "Бэтмен" несколько раз пришлось делать паузы. Одна из них – из-за COVID-19 у Роберта Паттинсона, еще одна – из-за карантинных ограничений, действовавших в Великобритании.
В целом пандемия повлияла и на дату премьеры нового фильма о супергерое, которую пришлось отложить.
О том, что роль "рыцаря Готэма" получил Паттинсон, стало известно еще в 2019 году.