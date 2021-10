Появился трейлер нового фильма о Бэтмене с Паттинсоном

Компания Warner Bros. обнародовала официальный трейлер нового супергеройского фильма "Бэтмен". Главную роль в нем исполнил 35-летний британский актер Роберт Паттинсон.

Видео появилось в воскресенье, 17 октября, на YouTube-канале американского киноконцерна. Паттинсон предстанет перед зрителями в двух образах: бдительного детектива Готэм-сити и его альтер-эго, миллиардера-затворника Брюса Уэйна, сказано в описании к трейлеру (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Режиссер – 55-летний Мэтт Ривз – заявил, что новая его киноработа покажет становление супергероя DC Comics, но не будет похожа на оригинальную версию.

В фильме также сыграют Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фарелл (Пингвин).

Продюсером, помимо Ривза, выступил Дилан Кларк, ранее работавший над "Планетой обезьян". Сценарий на основе комиксов создан Ривзом и Питером Крэйгом.

Источниками вдохновения режиссер называл комиксы "Год первый", "Долгий Хэллоуин" и "Эго", хотя акценты в фильме будут отличаться. Съемочный процесс происходил в Чикаго и Англии.

Премьера кино состоится уже в 2022 году. В США на больших экранах перезапуск культовой истории выйдет 4 марта. Точна дата начала проката в Украине пока не сообщается.

Трейлеры фильма (оригинальный на английском языке и дублированный на русском):

New photos of Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright, and Zoë Kravitz in #TheBatman.#DCFanDome pic.twitter.com/JmgFT5WSdT