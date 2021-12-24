Студия Sony Pictures выбрала телеведущего Александра Педана украинским Человеком-Пауком

Если вы думаете, что Человека-Паука зовут Питер Паркер и вы знаете о любимом герое все, то вы ошибаетесь. Студия Sony Pictures решила пофантазировать о том, если бы мы оказались в альтернативной Вселенной, кто мог бы получить звание Человека-Паука и нести почтительную миссию супергероя в Украине.

На эту роль студия выбрала украинского ведущего и шоумена Александра Педана.

Невероятную новость Sony решили озвучить в канун релиза самого ожидаемого блокбастера года "Человек-Паук: Домой дороги нет".

"Хотел бы поблагодарить Sony Pictures за то, что они решили, что в Украине Человеком-Пауком должен быть я. Может не зря последний год я лажу на скалодроме сам и вместе с сыном. Человек-Паук – самый известный супергерой, которого знают абсолютно все, так что круто примерить на себя этот образ", – прокомментировал Александр Педан.

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Каким окажется продолжение "Человека-Паук: Домой пути нет" и с кем из известных героев нас еще ждут встречи, смотрите во всех кинотеатрах Украины.