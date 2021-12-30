Сохраняйте заранее, чтобы потом не искать.

Первый день нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп

Мой список :

Дневник Бриджит Джонс – такой он атмосферный, легкий, веселый и романтичный. Обожаю и буду пересматривать в 100й раз

Рождество на двоих – милый фильм с Эмилией Кларк

Привет семье – звездный состав актеров и классный сюжет

Пока ты спал – многие смотрели этот фильм еще в детстве. И он такой теплый и добрый, что почему бы не посмотреть еще раз?

Видео дня

Эта прекрасная жизнь – фильм 1946 года, но по-прежнему один из лучших, глубоких и интересных фильмов на Новый Год

Богатенький Риччи – если уж не Один Дома, то хоть один фильм с Маколеем Калкиным в этом списке должен был оказаться

Семьянин

Ноэль

Новая рождественская сказка – современная адаптация Диккенсовской "Рождественской песни"

Все части Гарри Поттера – разве можно не добавить его в этот список? Особенно первые две части. Для разнообразия предлагаю смотреть на английском с субтитрами.