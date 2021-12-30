Список фильмов для 1 января: что буду смотреть
Сохраняйте заранее, чтобы потом не искать.
Первый день нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп
Мой список :
Дневник Бриджит Джонс – такой он атмосферный, легкий, веселый и романтичный. Обожаю и буду пересматривать в 100й раз
Рождество на двоих – милый фильм с Эмилией Кларк
Привет семье – звездный состав актеров и классный сюжет
Пока ты спал – многие смотрели этот фильм еще в детстве. И он такой теплый и добрый, что почему бы не посмотреть еще раз?
Эта прекрасная жизнь – фильм 1946 года, но по-прежнему один из лучших, глубоких и интересных фильмов на Новый Год
Богатенький Риччи – если уж не Один Дома, то хоть один фильм с Маколеем Калкиным в этом списке должен был оказаться
Семьянин
Ноэль
Новая рождественская сказка – современная адаптация Диккенсовской "Рождественской песни"
Все части Гарри Поттера – разве можно не добавить его в этот список? Особенно первые две части. Для разнообразия предлагаю смотреть на английском с субтитрами.
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