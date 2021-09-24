'Спенсер: Тайна принцессы Дианы': появился официальный трейлер фильма с Кристен Стюарт

В сети появился официальный трейлер художественного фильма о принцессе Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". В нем снялася известная американская актриса Кристен Стюарт, а вместе с ней сыграли Джек Фартинг, Салли Хокинс, Тимоти Сполл и Шон Харрис.

Режиссер и постановщик кинокартины – Пабло Ларраин, а сценаристом выступил Стивен Найт. Трейлер опубликовали в YouTube-канале NEON (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сюжете фильма конец 1991 года, когда Леди Ди и принц Чарльз находятся на грани развода. Тогда принцесса Диана принимает решение развестись с супругом. За ее спиной говорят об изменах принца.

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Это было время рождественских каникул королевской семьи в Сандрингемском дворце.

Сценаристы сделали большой акцент на нарядах принцессы Дианы, которые максимально приблизили зрителя к реальным образам Леди Ди с публичных выходов.

Стоит отметить, что мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале. В Украине "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" покажут 9 декабря.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в начале сентября состоялась церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, на которую собрались множество знаменитостей в блестящих нарядах и покорили публику.