Создадут романтическое настроение: что посмотреть в День всех влюбленных. Подборка фильмов

Приближается самый романтический праздник, который напоминает одиноким сердцам, а также счастливым парам, что любовь витает в воздухе и обязательно настигнет каждого. 14 февраля – идеальный день в календаре, когда можно укутаться в теплый плед (самому или со второй половинкой, если такая имеется) и насладиться романтическими фильмами о страстных, милых, искренних, чистых, трогательных и даже сумасшедших отношениях.

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OBOZREVATEL сделал подборку кинолент на День всех влюбленных. В ней можно встретить как комедии, так и драмы, однако, вне зависимости от жанра, каждая из этих картин сумеет подарить романтическое настроение и заставит поверить в большую любовь.

"Дневник памяти" (2004)

Трогательная история любви, снятая по мотивам одноименного автобиографического романа Николаса Спаркса, стала в свое время бестселлером, и даже спустя десятки лет после выхода остается одной из лучших в своем жанре. Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс воплотили на экранах обаятельного работягу и элегантную аристократку, которым, как может показаться, не суждено быть вместе.

"Любовь и другие лекарства" (2010)

Еще один фильм основанный на автобиографической книге. В центре сюжета строптивая и неизлечимо больная девушка Мэгги в исполнении Энн Хэтэуэй и харизматичный продавец виагры Джейми, которого воплотил на экране Джейк Джилленхол.

"С любовью, Рози" (2014)

Рози и Алекс – друзья с самых пеленок. Или не просто друзья? На протяжении долгих лет главные герои бояться признаться друг другу в чувствах, чтобы "не испортить дружбу", однако у судьбы совсем другие планы.

"Мой парень – псих" (2012)

Фильм Дэвида О. Расселла, получивший аж 7 номинаций на "Оскар", одну из которых забрала Дженнифер Лоуренс в категории "Лучшая женская роль". Ее напарник по фильму Брэдли Купер сыграл школьного учителя Пэта, жизнь которого меняется раз и навсегда после измены жены. Он буквально сходит с ума и попадает в психушку, а выйдя из медицинского учреждения становится одержим идеей вернуть бывшую. Его планы меняют после встречи с такой же сумасшедшей девушкой Тиффани.

"Искупление" (2007)

События фильма разворачиваются в период до, во время и после Второй мировой войны. В центре сюжета – сложный подросток с яркой фантазией Брайони. Ее старшая сестра Сесилия давно влюблена в парня, который работает на ее семью, Робби. Эти чувства взаимны. Однажды Брайони, по собственной глупости, не думая о последствиях, обвиняет Робби в изнасиловании своей другой несовершеннолетней родственницы, из-за чего парня сначала забирают в тюрьму, а затем на войну. Однако любовь Сесилии и Робби сильнее этого.

"Предложение" (2009)

К вашему вниманию – самая кассовая романтическая комедия 2009 года с участием Сандры Буллок и Райана Рейнольдса. Исполнительная и уверенная в себе начальница Маргарет, которую ненавидят подчиненные за чрезмерную строгость, может быть депортирована из США в Канаду. Ее спасение – фиктивный брак с американцем. На эту роль соглашается ее помощник Эндрю, выдвигая собственные условия. К концу фильма Эндрю раскрывает в Маргарет неожиданную сторону и понимает, что за образом железного босса прячется хрупкая женщина, которой хочется настоящей любви.

"День Святого Валентина" (2010)

Милый и легкий фильм от автора культовых "Красотки" и "Сбежавшей невесты" Гэрри Маршалла – идеальное времяпрепровождение в День Святого Валентина. Название ленты говорит само за себя. Комедийная мелодрама состоит из коротких историй о разных персонажах, которые переплетаются между собой. Мужчины, женщины, дети и старики, люди разных профессий и статусов – все они ищут любви в городе ангелов, важнейшей точке притяжения романтики в мире голливудского кино.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов престижной премии "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней поборется за победу лента украинского производства. Все подробности – в нашем материале.

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