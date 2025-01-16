Смерть Путина, 'плохая девочка' Николь Кидман и новый Паддингтон. Что посмотреть в кино на этой неделе

С 16 января в украинский прокат выходит байопик от польского режиссера Патрика Веги о российском диктаторе Владимире Путине, образ которого создан искусственным интеллектом. А также провокационная эротическая лента с Николь Кидман в главной роли.

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Кромк того, кинотворцы порадуют зрителей долгожданной семейной картиной о популярном мишке Паддингтоне, а еще полоскочут нервы любителям мистики фильмом "Вурдалака". OBOZ.UA расскажет о новинках, которые уже шагают по большим экранам.

"Смерть Путина"

Путин на полу больничной палаты в грязном памперсе – так начинается фильм польского режиссера Патрика Веги. В картине описана почти вся жизнь российского диктатора – от детства до вымышленной смерти. Режиссер рассматривает историю жизни Путина как становление беспринципного бандита и пытается раскрыть причины, которые привели его к власти и позволили удерживать ее в течение десятилетий.

Для образа главного героя режиссер решил использовать технологию deepfake. Чтобы воспроизвести лицо диктатора, разработали оригинальную технологию за $3,5 миллионов, над которой работали почти два года. В фильме использованы реальные кадры бомбардировок в Украине, которые представили наши документалисты. Другими локациями съемок стали Сирия, США, Иордания и Польша.

Патрик Вега – самый кассовый режиссер и продюсер Польши. В общей сложности он создал 19 полнометражных фильмов и 16 телесериалов. Его популярнейшие работы посвящены теме организованной преступности. Бюджет нового фильма составляет $15 миллионов, и это самая большая сумма в карьере Веги. Консультантами фильма стали военные, экс-работник НАТО и одна из биографов Путина – журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

Права на показ приобрели уже 64 страны. Интересно, что под названием "Смерть Путина" фильм выйдет только в украинском прокате. Такое решение предложил украинский дистрибьютор фильма, компания Film.ua. В оригинале фильм называется – "Путин", а первоначальным его название было "Вор в законе".

"Приключения Паддингтона в Перу"

Третья часть приключений маленького медвежонка Паддингтона, умеющего разговаривать, которую ждали долгих семь лет. Главный герой, проживающий с приемной семьей в Лондоне, узнает, что у его любимой тети Люси, живущей в Перу, проблемы со здоровьем. Паддингтон вместе со всей усыновившей его семьей Браун решает ехать к ней. Однако их ждет новое известие: тетя Люси наедине отправилась в дебри амазонских джунглей. Семья направляется на ее поиски.

Каждый из героев в этом приключении будет решать какие-то свои жизненные проблемы – мистеру Брауну на работе, в его страховой компании, уже давно намекают, что пора смелее вести свои дела, а миссис Браун старается насладиться временем с детьми Джуди и Джонатаном, пока те окончательно не покинули родительский дом. Паддингтон, между тем, стремится найти свои семейные корни.

"Хорошая плохая девочка"

Пикантный триллер нидерландского режиссера Халины Рейн, премьера которого прошла в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Николь Кидман играет в картине главную роль. Ее героиня Роми только внешне демонстрирует идеальную жизнь: руководительница огромной корпорации, прекрасная жена и мать. Ее муж Джейкоб (Антонио Бандерас) – успешный театральный режиссер. Однако интимная жизнь супругов складывается не так радужно. Ситуация меняется, когда на работу к Роме нанимается молодой стажер Сэмюэль, годящийся ей в сыновья. Вызывающий молодой человек сразу расшифровывает тайные мечты шефини и становится ее любовником.

Режиссер Халина Рейн в одном из своих интервью рассказывала, что идея фильма возникла у нее после разговора с подругой, которая призналась, что за 25 лет брака ни разу не испытывала оргазм с мужем. Рейн также рассказала, что черпала вдохновение из таких лент, как "Основной инстинкт", "Роковое влечение", "9 1/2 недель" и "Непристойное предложение". Лента станет первым фильмом А-класса с маркировкой "только для взрослых" на украинских экранах за многие годы. Эксперты прочат фильму не только успех в прокате, но и многочисленные номинации на премию "Оскар".

"Волкулака"

Жуткий фильм ужасов от режиссера-визионера Ли Воннелла. По сюжету главный герой Блэйк (Кристофер Эбботт) наследует заброшенный дом в сельской местности Орегона. Он убеждает жену и дочь выехать туда из Сан-Франциско, чтобы отдохнуть. Однако спокойствие длится недолго: после приезда на семью нападает невидимое животное, заставляя их запереться в доме. Тем временем с наступлением ночи Блейк начинает вести себя очень странно, превращаясь в что-то неузнаваемое. Его родственникам придется выбирать, является ли существо в их доме более опасным, чем то, что бродит вне его.

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