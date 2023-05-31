Россия украла украинскую 'Мавку' и анонсировала ее показ в кинотеатре: создатели мультфильма отреагировали

В России нагло обманывают зрителей, наживаясь на новинках иностранного кинопроката – голливудском мультфильме "Братья Супер Марио в кино" иукраинской "Мавке". Один из кинотеатров РФ анонсировал показ фильма по мотивам драмы-феерии "Лісова пісня", хотя не имеет прав на его дистрибуцию.

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Обман стал частью новой схемы теневого проката страны-террористки. Об этом заявили создатели "Мавки" на официальной странице Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры от Universal Pictures - "Братья Супер Марио в кино" и указал, что он, мол, будет показан перед сеансами "Мавки". Незаконно - потому что у него, как и у любого другого кинотеатра в России, нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов", – отметили в посте.

По словам кинодеятелей, россияне продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием". Таким образом, недобросовестные владельцы кинотеатров наживаются на названиях известных в мире лент.

"Но анонсы показов нашего фильма – муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и, тем более – прав на его дистрибуцию. Но для нецивилизованной страны правил и законов не существует. Крадет и у нас, и у Голливуда", – резюмировали создатели "Мавки".

Кинодеятели призывали потреблять только лицензионный контент, чтобы не походить на граждан террористической страны, для которых правила и принципы – пустое место.

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