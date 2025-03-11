Романтическая комедия 'Песики' покоряет кинотеатры: аншлаги на премьерах и международный прокат

Прокат романтической комедии "Песики" производства FILM.UA Group при поддержке "Нового канала" в разгаре. За допремьерные показы и первый уикенд лента собрала 20 165 201 гривню, а общее количество проданных билетов уже достигло 113 824. Прокат фильма продолжается.

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Вторую неделю подряд "Песики" остаются лидерами прокатного уикенда по проданным билетам, а специальные показы с участием актеров и творческой команды в Киеве, Днепре, Хмельницком и Ивано-Франковске прошли с аншлагами – были распроданы все билеты.

"Я чувствую невероятную поддержку зрителей и безгранично этому рада, – не скрывает радости блогер и ведущая Нового канала Леся Никитюк. – Я очень самокритичный человек, поэтому волновалась, как аудитория воспримет наше кино, особенно учитывая, что это мой дебют на большом экране. Но заполненные залы, искренние улыбки и теплые отзывы доказывают, что все было не зря – и это вдохновляет".

Успех фильма не ограничивается только Украиной – с 13 марта "Песики" стартуют в ограниченном прокате в США и Канаде. Ленту покажут, в частности, в Нью-Йорке, Филадельфии и Тампе и других городах.

"Песики" – один из самых сложных проектов студии именно из-за участия сотни четырехлапых "актеров". Но мы справились, и я безмерно горжусь всей командой. Мы стремились создать фильм, который отзовется в сердцах зрителей, подарит положительные эмоции и хотя бы на два часа поможет отвлечься от наших реалий. И учитывая реакцию аудитории, нам это удалось!" – отмечает продюсер Анна Елисеева.

В центре сюжета "Песиков" – амбициозная карьеристка Яна, которая по своему характеру не может построить долговременные романтические отношения. Однако все меняется, когда она сталкивается со странным проклятием: каждый любовник девушки превращается в собачку. Эта необычная ситуация заставляет Яну переосмыслить свое отношение к любви и жизни.