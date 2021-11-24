Ридли Скотт использовал на съемках 'Гангстера' настоящее оружие: Идрис Эльба думал, что его убили

Британский кинорежиссер, 83-летний Ридли Скотт заявил, что актер Идрис Эльба в одной из сцен фильма "Гангстеры" (2007), в котором он сыграл персонажа Танго, всерьез думал, что его застрелили. Все потому что в эпизоде, где другой актер приставил пистолет к его голове, случилась сильная отдача.

По словам Ридли Скотта, он допустил это, чтобы добиться реалистичного убийства в кадре, настоящей реакции Эльбы, при том, что сам актер не подозревал этого, пишет Daily Mail. Тогда он разыгрывал похожую сцену с ранее трагически погибшем актером Джоном-Эриком Хексумом, который умер от случайного выстрела холостым патроном в голову на съемочной площадке фильма "Прикрытия".

Отмечается, что на съемках "Гангстеров" пистолет был без пуль, однако, чтобы добиться успеха в эмоциях, режиссёр сказал Эльбе прислониться к стволу лбом, когда персонаж Фрэнк Лукас (его сыграл Дензел Вашингтон) направлял оружие в его голову.

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Тогда Идрис Эльба почувствовал сильную отдачу и боль, а также всерьез подумал, что его застрелили, хотя кинорежиссер Ридли Скотт известен заботой о безопасности на площадке.

"Он снял одежду и подумал, что его застрелили, и бросился на тротуар, сказав: "В меня стреляли!", – вспоминает Скотт.

Он упомянул, как проходила сцена:

"Он в кафе и говорит: "Просто держись здесь", и он выходит, и все его братья смотрят, и он идет по дороге, а Идрис Эльба стоит там и говорит: "Эй, что ты собираешься делать? Стреляй в меня, Фрэнк, давай, стреляй в меня, Фрэнк, на глазах у всех этих людей. А он просто подходит и стреляет на месте", – рассказал Ридли Скотт.

Он отметил, что все произошло так, как он задумал.

"Я сказал Идрису: "Обрати внимание, когда он прикладывает пистолет к твоей голове, обопрись на него". Он с устойчивым стволом, через который не могла бы пройти никакая пуля, нет диафрагмы, я бы ни в коем случае не рисковал", – подчеркнул он.

По словам эксперта по оружию Пола Баддисса, прочное оружие было полностью деактивированным, но все еще могло создать эффект отдачи для целей фильма. Использовался UTM-round или другими словами учебно-тренировочный маркерный пистолет.

"Это похоже на маленький серебряный футляр со сжатым воздухом, который реагирует. Его можно использовать многократно для получения эффекта отдачи каждый раз. Его довольно часто используют при съемках крупным планом в фильмах", – сказал Пол Баддисс.

Он добавил, что, к сожалению, многие неопытные оружейники пытаются войти в эту отрасль. Например, как это было в трагедии с актером Джоном-Эриком Хексумом или недавней с актером Алеком Болдуиным и Галиной Гатчинс.

Коротко о знаменитостях:

Ридли Скотт – британский кинорежиссёр и кинопродюсер. Создатель многих исторических и фантастических фильмов. Например, "Чужой", "Гладиатор", "Бегущий по лезвию", "Гангстер", "Совокупность лжи", "Чёрный ястреб", "Марсианин" и другие. Обладает премией Каннского кинофестиваля за лучший дебют, обладатель премии BAFTA, четырёхкратный номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Идрис Эльба – британский актёр кино и телевидения, наиболее известный по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Мальчики-налётчики", "Призрачный гонщик 2", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор".

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