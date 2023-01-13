Пятница, 13: атмосферные фильмы для просмотра, чтобы пощекотать нервы

Когда 13 числа месяца выпадает на пятницу, – жди беды. Такая суеверная теория уже давно укоренилась в фольклоре, культуре и мировоззрении людей со всего мира. И хотя научной основы в ней нет, с "черной" пятницей связано много жутких историй и исторических фактов, что дало толчок сюжетам для фильмов ужасов.

Видео дня

Пятница, 13, как Хэллоуин, стала прекрасной возможностью пощекотать нервы за просмотром атмосферной хоррор-ленты. OBOZREVATEL решил собрать интереснейшие киноосмысления загадочной и мистической даты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дичь", 2020

В четверг, 12 числа старшеклассница Милли становится жертвой нападения неизвестного маньяка, но спасается. Однако на следующий день, в пятницу 13-го, они меняются телами. Маньяк в теле девушки устраивает резню в школе, а девушка в теле нападающего пытается убедить друзей в том, что она их подруга, и решить проблему.

Долгий уик-энд, 2013

Компания друзей в пятницу 13 числа отправляется в уик-энд, чтобы доказать свое неверие, что в этот день происходят ужасные события, связанные со сверхъестественными явлениями и жестокими маньяками. Но вскоре они понимают, что ошиблись.

Пятница, 13, 1980

В 1957 году в детском лагере у Хрустального озера утонул мальчик по имени Джейсон, день рождения которого приходится на 13 число. Вскоре вожатые, недосмотревшие за ребенком, найдены мертвыми и лагерь закрывается. 20 лет спустя владелец лагеря нанимает 7 подростков, которые должны были оживить это место, однако чреда убийств повторяется. Кто загадочный убийца?

Пятница 13, 2009

Группа молодых людей решает отдохнуть на природе неподалеку от таинственного Хрустального озера, где, по легенде, тридцать лет назад произошла трагедия в местном лагере. Тем временем на озеро приезжает другая компания ребят, заселившихся в небольшом доме. Впрочем, веселье продолжается недолго, ведь Джейсон уже идет за ними.

Ранее OBOZREVATEL писал, что существует ряд правил, придерживаясь которых, можно свести к нулю возможные неудачи в пятницу, 13 числа.

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