Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого

11 января в украинский прокат вышел фильм о супругах Пресли. София Коппола сняла ленту "Присцилла" и дала голос жене короля рок-н-ролла. По этому случаю мы собрали пять фильмов об известных супругах, которые советуем посмотреть. Кое-что уже идет в кинотеатрах, а некоторые приятно вспоминать спустя годы. О них в материале.

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"Присцилла", реж. София Коппола (2023)

Трейлер

Где смотреть: в кино с 11 января

Фильм повествует историю жизни Присциллы Пресли, которая в подростковом возрасте влюбилась в главную звезду Америки. Уже после первого знакомства между ними мелькнула страсть. Ее жизнь казалась всем сказкой, мечтой каждой девушки. Но так ли все так изнутри?

Что скрывают стены дворца, где она маленькая принцесса? Золотая клетка, абьюз и многие сложные чувства, с которыми Присцилли нужно справиться. Роль Присциллы исполнила Кейли Спени. За эту роль она получила кубок Вольпи – главную актерскую награду на Венецианском кинофестивале – а также получила номинацию на "Золотой глобус".

"Феррари", реж. Майкл Манн (2023)

Трейлер

В кино с 28 декабря

В центре сюжета 1957 год из жизни Энцо Феррари. Вместе с женой Лаурой, которую играет Пенелопа Крус, они основали завод и компанию по производству автомобилей в маленьком итальянском городке. Но в один момент на Энцо свалилось много трудностей. Его старший сын умер, компания вот-вот обанкротится, а еще он скрывает любовницу и младшего сына уже 12 лет. Выдержит ли их компания и брак и стоит ли игра свеч?

"Наполеон", реж. Ридли Скотт (2023)

Трейлер

Кто бы мог подумать, что в новом фильме Ридли Скотта о французском императоре так много будет о его личной жизни. Но да, это кино, по крайней мере, его кинотеатральная, а не режиссерская версия, так же об отношениях, как и о битвах. Главной женщиной Наполеона всю его жизнь была Жозефина. Она могла им управлять, а он бежал к ней после каждой победы и поражения. Даже когда страна заставила правителя покинуть возлюбленную из-за того, что она не может родить отпрыска — он всегда возвращался к ней. Как говорит один из слоганов фильма: "Весь мир для Жозефины".

"Корсет", реж. Мари Кройцер (2022)

Трейлер

Главная героиня – императрица Австрии Елизавета Баварская, также известная как Сиси. Она всегда славилась своей красотой и задавала моду в высших кругах. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, а для тогдашнего общества – начало старости. Тогда Елизавета разворачивает хитрую борьбу за свой блестящий образ. Среди ее планов и заворачивать романы, которые ее муж должен принять как часть ее очень сложного характера.

"Спенсер", реж. Пабло Ларраин (2021)

Трейлер

Одна из самых известных пар в мире – принц Чарльз и принцесса Диана. Если в последнем, шестом сезоне сериала "Корона" больше рассказывают о причинах их несчастливого брака, то в фильме от режиссера "Джеки" и "Граф" больше внимания уделено последствиям для женщины, а не для королевской семьи. Лента раскрывает скрытую сторону Рождества в этих кругах, где Диана чувствует себя чуждой.