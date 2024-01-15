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Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого

Мария Шевчук
Кино
3 минуты
315
Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого

11 января в украинский прокат вышел фильм о супругах Пресли. София Коппола сняла ленту "Присцилла" и дала голос жене короля рок-н-ролла. По этому случаю мы собрали пять фильмов об известных супругах, которые советуем посмотреть. Кое-что уже идет в кинотеатрах, а некоторые приятно вспоминать спустя годы. О них в материале.

Видео дня
Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого
Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого

"Присцилла", реж. София Коппола (2023)

Трейлер

Где смотреть: в кино с 11 января

Фильм повествует историю жизни Присциллы Пресли, которая в подростковом возрасте влюбилась в главную звезду Америки. Уже после первого знакомства между ними мелькнула страсть. Ее жизнь казалась всем сказкой, мечтой каждой девушки. Но так ли все так изнутри?

Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого
Пять фильмов об известных супругах: из далекого и не очень прошлого

Что скрывают стены дворца, где она маленькая принцесса? Золотая клетка, абьюз и многие сложные чувства, с которыми Присцилли нужно справиться. Роль Присциллы исполнила Кейли Спени. За эту роль она получила кубок Вольпи – главную актерскую награду на Венецианском кинофестивале – а также получила номинацию на "Золотой глобус".

"Феррари", реж. Майкл Манн (2023)

Трейлер

В кино с 28 декабря

В центре сюжета 1957 год из жизни Энцо Феррари. Вместе с женой Лаурой, которую играет Пенелопа Крус, они основали завод и компанию по производству автомобилей в маленьком итальянском городке. Но в один момент на Энцо свалилось много трудностей. Его старший сын умер, компания вот-вот обанкротится, а еще он скрывает любовницу и младшего сына уже 12 лет. Выдержит ли их компания и брак и стоит ли игра свеч?

"Наполеон", реж. Ридли Скотт (2023)

Трейлер

Кто бы мог подумать, что в новом фильме Ридли Скотта о французском императоре так много будет о его личной жизни. Но да, это кино, по крайней мере, его кинотеатральная, а не режиссерская версия, так же об отношениях, как и о битвах. Главной женщиной Наполеона всю его жизнь была Жозефина. Она могла им управлять, а он бежал к ней после каждой победы и поражения. Даже когда страна заставила правителя покинуть возлюбленную из-за того, что она не может родить отпрыска — он всегда возвращался к ней. Как говорит один из слоганов фильма: "Весь мир для Жозефины".

"Корсет", реж. Мари Кройцер (2022)

Трейлер

Главная героиня – императрица Австрии Елизавета Баварская, также известная как Сиси. Она всегда славилась своей красотой и задавала моду в высших кругах. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, а для тогдашнего общества – начало старости. Тогда Елизавета разворачивает хитрую борьбу за свой блестящий образ. Среди ее планов и заворачивать романы, которые ее муж должен принять как часть ее очень сложного характера.

"Спенсер", реж. Пабло Ларраин (2021)

Трейлер

Одна из самых известных пар в мире – принц Чарльз и принцесса Диана. Если в последнем, шестом сезоне сериала "Корона" больше рассказывают о причинах их несчастливого брака, то в фильме от режиссера "Джеки" и "Граф" больше внимания уделено последствиям для женщины, а не для королевской семьи. Лента раскрывает скрытую сторону Рождества в этих кругах, где Диана чувствует себя чуждой.