Продолжают традиции, начатые Романом Ратушным: 'Кинопоказы на Протасе' будут продолжаться с июля по сентябрь

Два года назад, в июне 2022 года, погиб Роман Ратушный, разведчик 93-й ОМБр "Холодный яр".

Видео дня

Роман был активистом, лидером, объединившим и сплотившим местное общество в борьбе за зеленую зону киевской исторической местности Протасов яр.

Летом произойдет много разных событий, связанных с Протасовым яром, – продолжение борьбы в судах, общественные слушания и культурные события. Общество Протасова яра продолжает воплощать начатые Романом еще в 2020 году традиционные "Кинопоказы на Протасе". Кинопоказы пройдут с июля по сентябрь. В программе – современные украинские фильмы.

5 июля, в день рождения Романа Ратушного, состоится показ документального фильма "20 дней в Мариуполе". Событие традиционно состоится под открытым небом на лужайке Протасова яра недалеко от дома, где жил Роман.

Борьба за зеленую зону Протасова яра началась в 2019 году. При жизни Роману с единомышленниками удалось спасти от застройки несколько участков, вернуть их в пользование Киева в статусе зеленой зоны.

После гибели Романа громада, его единомышленники из ОО "Защитим Протасов яр", команда адвокатов и юристов и Киевский городской совет продолжили его дело.

В июле 2022 года Киевсовет принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения "Протасов яр". Это предоставило территории статус объекта природно-заповедного фонда. И уже в 2023 году заказнику присвоено имя в честь Романа Ратушного.

Несмотря на это, борьба за зеленую зону не окончена и опасность застройки по-прежнему существует. Сейчас в административном суде находятся два дела по искам об отмене решения Киевсовета о создании заказника: ООО "Протасов Яр" и ООО "Энсо Групп" – они пока на начальном этапе рассмотрения. Ведется активная юридическая борьба. И здесь очень важна активная поддержка общества, всех неравнодушных киевлян, чтобы предотвратить застройку этого важного для Киева места! Помимо победы в судах, кроме работы юристов, необходимо участие и активное включение в совместные мероприятия и присутствие на судебных заседаниях.

У громады впереди много работы – это и проектные работы, и обустройство территории. Кроме того, ОО "Защитим Протасов яр" планирует и дальше поддерживать просветительские и культурные инициативы Романа, направленные прежде всего на усиление национального сознания и сплочение местного сообщества.

Следите в соцсетях громады за новостями борьбы за сохранение зеленой зоны Киева и анонсами культурных событий на Протасе по ссылке.

Где: Поляна Протасова яра под нижней АЗС WOG.