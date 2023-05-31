Позволят забыть обо всех проблемах! Пять лучших фильмов для хорошего настроения

Положительные эмоции помогают нам бороться с жизненными сложностями и переживать стресс, поэтому об отдыхе никогда не стоит забывать. Подарить хорошие эмоции и рассмешить могут, в частности, кинокомедии, которыми каждый год зрителей радуют разные студии.

Видео дня

Легкие ленты помогут отвлечься от негатива и расслабиться, увлекая интересным сюжетом, приправленным меткими шутками. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 фильмах для хорошего настроения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

"Всегда говори да", 2008 год

Что будет, если соединить Джима Керри и непредсказуемые подарки судьбы, на которые нужно всегда соглашаться? Комедийная лента "Всегда говори да" ответит на этот вопрос и подарит несколько часов смеха, что гарантирует не только хороший юмор сценаристов, но и талантливая игра главного героя.

"Мы – Миллеры", 2013 год

Не сложно притвориться семьей, когда тебе нужны деньги, считает главный герой ленты – наркодилер Дэйв. Кучка людей с сомнительной репутацией решает притвориться настоящей семьей, чтобы попасть в Мексику, но их путь не так легок, как могло показаться.

"Однажды в Вегасе", 2008 год

Фильм уже успел стать культовой комедией и дать толчок десяткам историй с похожим сюжетом. Непревзойденные Камерон Диас и Эштон Катчер после веселой ночи проснулись женатыми, но на трезвую голову передумали связывать свои жизни. Казалось бы, подать на развод – не проблема, когда вы вместе меньше суток, но пара случайно выигрывает сумасшедшую сумму денег и никто из них не хочет делить куш.

"Обещать – еще не жениться", 2009 год

Ничего не может быть более смешным, чем реалистичные жизненные ситуации, с которыми сталкивались многие. Фильм о влюбленных и их проблемах в отношениях "Обещать – еще не жениться" в легкой манере высмеивает знакомые многим проблемы и захватывает своим непредсказуемым сюжетом.

"Рыцарь дня", 2010 год

Много Камероны Диас не бывает, а в комбинации с Томом Крузом лента просто не может быть провальной. Дуэт талантливых актеров воплотит на экране незнакомцев, которые по воле судьбы будут спасать себя от наемников, путешествуя по миру. Экшн в фильме удачно сочетается с шутками, что делает ее одновременно интересной и смешной.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших мультфильмах, которые можно посмотреть с детьми. Мы собрали список из пяти интересных лент, вышедших в период с 2010 по 2015 годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!