Появился официальный тизер фильма "Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус. Видео
В сети показали локализованный тизер нового фильма двукратного лауреата премии "Оскар" Педро Альмодовара "Параллельные матери". Он 1 сентября откроет 78-ой Венецианский международный кинофестиваль.
В главных ролях в ленте сыграли лауреатка премии "Оскар" Пенелопа Крус, Росси Де Пальма, Милена Смит, Исраэль Элехальде, Джульетта Серрано, Айтана Санчес-Хихон (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
И для Пенелопы Крус, и для Росси Де Пальма "Параллельные матери" станут восьмой совместной работой с Педро Альмодоваром.
Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис – успешный фотограф, Ана – запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.
Режиссер и автор сценария Педро Альмодовар – две премии Оскар, четыре награды Каннского кинофестиваля; Боль и слава, Человеческий голос, Всё о моей матери, Поговори с ней, Возвращение, Женщины на грани нервного срыва, Джульетта, Разомкнутые объятия.
Оператор Хосе Луис Алькайне – награда Каннского кинофестиваля; Кожа, в которой я живу, Возвращение, Женщины на грани нервного срыва, Свяжи меня, Взрыв из прошлого.
В ролях:
Пенелопа Крус – премия Оскар, премия Каннского кинофестиваля; Вики Кристина Барселона, Возвращение, Кокаин, Не уходи, Разомкнутые объятия, Пираты Карибского моря: На странных берегах, Эскобар, Ванильное небо, Боль и слава
Росси де Пальма – две номинации на премию Goya; Женщины на грани нервного срыва, Разомкнутые объятия, Цветок моей тайны, Кика, Джульетта
Милена Смит – номинация на премию Goya; Преступить черту
Айтана Санчес-Хихон – Прогулка в облаках, Машинист, Я не боюсь, Опасности любви, Обнажённая маха