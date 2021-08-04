Появился официальный тизер фильма 'Параллельные матери' Педро Альмодовара с Пенелопой Крус. Видео

В сети показали локализованный тизер нового фильма двукратного лауреата премии "Оскар" Педро Альмодовара "Параллельные матери". Он 1 сентября откроет 78-ой Венецианский международный кинофестиваль.

В главных ролях в ленте сыграли лауреатка премии "Оскар" Пенелопа Крус, Росси Де Пальма, Милена Смит, Исраэль Элехальде, Джульетта Серрано, Айтана Санчес-Хихон (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

И для Пенелопы Крус, и для Росси Де Пальма "Параллельные матери" станут восьмой совместной работой с Педро Альмодоваром.

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Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис – успешный фотограф, Ана – запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

Режиссер и автор сценария Педро Альмодовар – две премии Оскар, четыре награды Каннского кинофестиваля; Боль и слава, Человеческий голос, Всё о моей матери, Поговори с ней, Возвращение, Женщины на грани нервного срыва, Джульетта, Разомкнутые объятия.

Оператор Хосе Луис Алькайне – награда Каннского кинофестиваля; Кожа, в которой я живу, Возвращение, Женщины на грани нервного срыва, Свяжи меня, Взрыв из прошлого.

В ролях:

Пенелопа Крус – премия Оскар, премия Каннского кинофестиваля; Вики Кристина Барселона, Возвращение, Кокаин, Не уходи, Разомкнутые объятия, Пираты Карибского моря: На странных берегах, Эскобар, Ванильное небо, Боль и слава