Появились первые кадры со съемок шестого сезона ''Короны'', где покажут знакомство Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Стартовали съемки шестого сезона сериала "Корона" от Netflix, который рассказывает о жизни, скандалах и личных драмах британской королевской семьи. В новых эпизодах, выход которых запланирован на 2023 год, покажут, в частности, знакомство и начало отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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Как известно, будущие принц и принцесса Уэльские познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия) в 2001 году. Именно там сейчас проходят съемки, пишет Deadline.

Кейт Миддлтон сыграет 19-летняя актриса Мэг Белллами. Для нее это первая роль в кино. До этого девушка лишь играла на театральной сцене. Не так давно она окончила театральную школу Святого Криспина. Впрочем, фанаты сериала и королевской семьи уже успели оценить схожесть актрисы с ее героиней.

Для исполнителя роли принца Уильяма, главного наследника на британской престол, Эда Маквея съемки в сериале также стали первым опытом работы в кино. До этого он играл в знаменитом лондонском театре Old Viс.

В 2001 году Кейт подрабатывала официанткой. Эту графу из ее биографии также упомянут в сериале.

Как сообщают источники, актеры, сыгравшие королевскую чету в их юном возрасте, отлично справляются с поставленными задачами, поэтому зрители будут приятно удивлены их игрой и правдоподобием.

Следует отметить, что в шестом сезоне также покажут трагические события 1997 года, а именно смерть принцессы Дианы в автокатастрофе. Создатели сериала понимают, что увиденное на экране может стать весьма болезненным для королевской семьи и всех зрителей. Момент аварии, по словам режиссера, показывать не станут. Однако случайные свидетели в Барселоне, где снимался эпизод о ДТП, увидели после съемок разбитый черный Mercedes.

Добавим, что шестой сезон "Короны" станет финальным, а также единственным, который снимали уже после смерти королевы Елизаветы II. На момент ее кончины и похорон съемки были приостановлены. Сейчас точная дата выхода новых серий неизвестна. Ожидается, что это будет осень 2023 года.

Елизавету II в шестом сезоне, как и в предыдущем, сыграет Имельда Стонтон, известная также по роли антагонистки Долорес Амбридж в культовых фильмах о Гарри Поттере.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Миддлтон восхитила поклонников своей детской фотографией, на которой позирует вместе с отцом Майклом, нежно дотрагиваясь крошечной ладонью до его улыбающегося лица. Поклонники тут же начали делать коллажи, на которых сравнивали маленькую Кейт и младшего ребенка принца и принцессы Уэльских Луи.

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