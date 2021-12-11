Пазманский дьявол: на Obozrevatel TV покажут одну из лучших спортивных драм 'За кровь до победы'

В субботу, 11 декабря, на Obozrevatel TV покажут американский фильм "За кровь до победы" об одном из известнейших боксеров XX века Винченцо Пациенце, известном всем любителям этого вида спорта по прозвищу "Пазманский дьявол" – именно оно стало его визитной карточкой на международной арене. Автобиографическая кинолента, снятая Беном Янгером, выйдет на Obozrevatel TV в 20:00.

В основу сюжета спортивной драмы "За кровь до победы" положена автобиография американского профессионального боксера, чемпиона мира в двух весовых категориях Винни Пациенца, возвращение которого на ринг после страшной автомобильной катастрофы стало настоящей сенсацией.

Пазманский дьявол – агрессивный преступник, занимающийся семейным насилием или настоящий герой, сумевший побороть страшную болезнь? Кем же на самом деле был Винченцо Пациенца, и почему его персона вызывает столь противоречивые мысли? Создатели фильма постарались дать ответ на все вопросы о жизни и спортивной карьере боксера, рассматривая ее под разными углами.

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Имея стальной закаленный характер, боксер привык всегда и во всем быть первым, невзирая на жизненные трудности. Основные события фильма разворачиваются в трудные времена жизни Пациенца, когда в 1992 году спортсмен попал в ДТП.

В результате автомобильной аварии в Винни была сломана шея. Благодаря своевременной медицинской помощи Пациенц смог выжить, но при этом остался калекой, неутешительные прогнозы врачей, что, возможно, он никогда не сможет ходить. Это, казалось, ставило крест на его спортивной карьере.

Но несмотря ни на что, Винни решает вернуться в бокс и делает для этого просто невозможные вещи.

Втайне от врачей Пациенц начал посещать тренажерный зал, как только смог подняться на ноги. Игнорируя все предупреждения о возможных последствиях, он возобновил тренировку. Благодаря настойчивости, стойкости и безудержному желанию новых побед, Винни сумел вернуть утраченную форму за считанные месяцы, продемонстрировав окружающим поистине волшебное исцеление.

Вскоре чемпион добился возвращения на ринг, одержав победу над доминиканцем Луисом Сантаной. Большинство судей и спортивных критиков не понимали, каким образом боксеру удалось добиться столь поразительных результатов, ведь все врачи говорили о том, что мужчина никогда больше не выйдет на ринг.

Сюжет фильма подробно рассказывает о мотивации боксера, сумевшего сломать большинство стереотипов относительно медицинской реабилитации, и неоднократно доказать всем, что он достоин быть чемпионом мира в нескольких категориях. Пример Пациенца учит верить в победу до конца, и ни в коем случае не отступать от поставленных целей.

Роль Винченцо Пациенца сыграл Майлз Теллер. Интересно, что, как и его герой, актер попал в автомобильную аварию, в которой погиб его друг. Для роли в фильме Теллер занимался с тренером Даррела Фостером, тренировавшим известных боксеров.

Кевина Руни, тренера боксера, сыграл Аарон Экхарт. К слову, это вторая его совместная работа с Майлзом Теллером – раньше они играли вместе в фильме "Кролячая нора".

В фильме в главных ролях также снимались: Кэти Сагал, Киаран Гайндс, Тед Левайн, Джордан Хелбер, Аманда Клейтон, Дэниел Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани