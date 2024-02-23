'Опасная игра': в кинотеатрах Украины выйдет зрелищный триллер с участием звезд французского кино

Компания ADASTRA CINEMA рада представить украинским зрителям фильм "Опасная игра" – элитарный триллер для настоящих любителей жанра с участием крупнейших звезд французского кинематографа. Лента появится на больших экранах страны 28 марта.

Лента рассказывает о Матье, который всем обязан своему другу Винсенту: домом, работой и даже спасением жизни десять лет назад. Вместе с друзьями они образуют неразлучную четверку и живут безоблачной жизнью на Лазурном берегу. Но верность Матье подвергается испытанию, когда он узнает, что Винсент изменяет своей жене. Когда любовницу Винсента находят мертвой, подозрение охватывает обе пары, а за ней тянется шлейф трусости, лжи и вины.

Режиссером и одним из главных актеров будущего хита выступил Иван Атталь("Мюнхен", "Час пик 3", "Не заходить, мы не одеты"). Компанию суперзвезды составляет другой любимец публики – Гийом Кане ("Астерикс и Обеликс: Поднебесная", "Прекрасная эпоха", "Пляж").

В ленте также задействована Майвен ("Мадам Дюбари", "Мой король", "Высокое напряжение") и Мари-Жозе Кроз ("Джек Райан", "Голгофа", "Пуаро АгатиКристи").

В украинский прокат фильм "Опасная игра" выходит уже 28 марта.

Смотреть официальный трейлер.