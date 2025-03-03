Объявлены победители кинофестиваля Cinema for Victory

В национальном центре "Украинский дом" прошла торжественная церемония закрытия Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory, на которой было отмечено семь документальных фильмов, снятых во время российско-украинской войны.

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Фестиваль проводился при поддержке президента Украины, инициирован Госкино Украины и основан ОО "УКРКИНОФЕСТ", Международным кинофестивалем "Молодость", Одесской киностудией. Cinema for Victory призван зафиксировать память, разрушить пропаганду и донести до мира правду.

Cinema for Victory – это уникальное событие, которое не только отмечает достижения украинского кинематографа, но и становится мощным культурным голосом в борьбе за свободу и независимость Украины.

Фестиваль киноискусства военного времени проходил с 25 февраля по 2 марта.

Напомним, программа Cinema for Victory включала шестнадцать лент конкурсной программы, прошедших технический отбор.

Торжественная церемония закрытия, ведущими которой были Маричка Падалко и Геннадий Попенко, началась с проникновенного исполнения песни "Йде січове військо" в исполнении Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ, что придало событию особый символизм и эмоциональную глубину.

Открыл церемонию речью сопредседатель жюри Андрей Дончик – украинский кино- и телережиссер, продюсер:

"Сегодняшний фестиваль и его конкурсная программа ярко подтверждают: у нас мощные, разнообразные, разножанровые фильмы с интересными героями и глубокими историями. Это свидетельствует о том, что у нас одна из лучших документальных школ.

В общей сложности в 2024 году было создано более 50 документальных лент – фактически еженедельно выходил новый фильм. Это мощная цифра, но все еще недостаточная. Там, на фронте, делают больше, значительно больше. И мы должны об этом помнить.

Именно в этот момент, пока мы сидим в этом зале и проводим фестиваль, кто-то отдает свою жизнь. Мы всегда будем перед ними в долгу. Всегда должны рассказывать их истории – и сейчас, во время войны, и особенно после победы.

Продолжайте делать свое дело. Продолжайте снимать документальное кино о наших героях, потому что они сделали для нас гораздо больше. Они должны стать нашими святыми, нашими ангелами и вдохновителями на много лет вперед!"

Лучшим полнометражным фильмом стала лента "Спомин" (Memoria) режиссера Домникии Левчук. Награду вручал Андрей Осипов, руководитель Одесской киностудии.

Победу среди короткометражных фильмов одержала работа "Воспоминание о будущем" ("Flashback to the future") режиссера Семена Горова. Награду вручал министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

"Искусство помогает нам преодолеть любые травмы. Я искренне благодарен творящим его людям, ведь именно они помогают нам быть едиными, поддерживают Украину, наши Вооруженные силы, нашего президента в этой борьбе.

Мы победим! Слава Украине!" – сказал Николай Точицкий.

За лучшую режиссерскую работу был отмечен фильм "Воины науки" ("Warriors of Science") режиссера Кирилла Бина. Награду победителю передал французский режиссер и продюсер, член жюри Филипп Азуле.

Лучшая операторская работа была признана в фильме "Подъемная сила" ("Full Force") режиссера Александра Стратиенко. Награду вручал кинооператор Сергей Борденюк.

Специальное отличие от генерального партнера Sense Bank получил фильм "Позывной Артист" ("Call sign Artist"). Елена Зубченко, заместитель председателя правления Sense Bank, объявила и лично вручила награду герою фильма Александру Печерице.

Спецнаграду "Энергия победы" от официального партнера ПАО "Укрнафта" (крупнейшая монобрендовая сеть АЗК UKRNAFTA) получила лента "Операция "Курск" ("Operation "Kursk"), режиссером которой является Дмитрий Куевда. Награду вручил Сергей Федоренко, коммерческий директор ПАО "Укрнафта".

Гран-при кинофестиваля Cinema for Victory получила лента "Homo amans" – трогательная история о спасении животных во время войны, что является особым проявлением человечности. Ее автор, действующий военнослужащий Александр Лидаговский, сквозь объектив камеры передает силу сострадания и волонтерства в трудные времена. Награду вручила заместитель руководителя Офиса президента Украины Елена Ковальская.

"Нам есть чем гордиться! Нашими людьми, нашими воинами, нашим президентом. И потому мне особенно приятно сегодня открыть конверт для команды, которой мы тоже гордимся", – сказала Елена Ковальская.

Лента-победитель "Homo amans" получила финансовое вознаграждение от кинофестиваля в сто тысяч гривен.

В завершение торжественной церемонии закрытия кинофестиваля с песней "Хлопче" выступила певица TAYANNA. Это эмоциональное выступление стало ярким аккордом вечера, подчеркнув важность события.

На закрытии присутствовали представители Офиса президента, Кабинета министров, высокоуважаемые послы, воины ВСУ, волонтеры, представители Госкино, режиссеры, продюсеры, актеры. А также члены жюри: Филипп Азуле, Бо Тенберг, Андрей Дончик, Аким Галимов.

Международное жюри возглавил французский режиссер-документалист Бернар-Анри Леви. В состав основного международного жюри вошли Филипп Азуле, Сахра Карими, Ариэль Домбаль.

Главой национального жюри стал украинский кинорежиссер Андрей Дончик. В состав национального жюри также вошли: Ирина Мельник, Аким Галимов и Андрей Фединчик.

Напоминаем, в этом году в состав организационного комитета фестиваля вошли: председатель ОО "УКРИКИНОФЕСТ" Андрей Ногин (председатель), заместитель председателя Офиса президента Украины Елена Ковальская, руководитель Одесской киностудии Андрей Осипов, основатель и глава Международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, врио главы Госкино Украины Юлия Шевчук.

Фестиваль фильмов Cinema for Victory проводится за счет исключительно внебюджетных средств.

Генеральным партнером фестиваля стал Sense Bank, активно инициирующий и поддерживающий проекты в области визуального, перформативного, музыкального и киноискусства.

Официальный партнер события – крупнейшая нефтедобывающая компания ПАО "Укрнафта", владеющая крупнейшей монобрендовой сетью АЗК UKRNAFTA, входящей в ТОП-3 в Украине.