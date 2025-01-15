Объявлены номинанты премии BAFTA: в списке фильм о войне в Украине и российский актер
Организаторы премии BAFTA, которую каждый год вручает Британская академия телевидения и киноискусства за выдающиеся заслуги в индустрии, объявили номинантов на получение престижной награды. В перечень попала лента "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бьома, которая раскрывает события кровавой войны, что точится на территории Украины. Главную роль в проекте сыграл Александр Рудинский.
Однако, к сожалению, не обошлось в списке и без россиян. Актер из РФ Юрий Борисов был выдвинут в номинации "Лучший актер второго плана". Соответствующий список появился на сайте кинопремии.
Лучший фильм
– "Анора"
– "Бруталист"
– "Боб Дилан: Никому не известный"
– "Конклав"
– "Эмилия Перес"
Лучший британский фильм
– "Птица"
– "Блитц"
– "Конклав"
– "Гладиатор II"
– "Суровая правда"
– Kneecap
– "Великая"
– "Любовь истекает кровью"
– "Выгон"
– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
Лучший фильм на иностранном языке
– "Все, что нам кажется светом"
– "Эмилия Перес"
– "Я все еще здесь"
– Kneecap
– "Семена священного инжира"
Лучший документальный фильм
– "Дневники черного ящика"
– "Дочери"
– "Нет другой земли"
– "Супермен: История Кристофера Рива"
– "Уилл и Харпер"
Лучший детский и семейный фильм
– "Течение"
– "Королевство Кенсуке"
– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
– "Дикий робот"
Лучший анимационный фильм
– "Течение"
– "Головоломка 2"
– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
– "Дикий робот"
Лучший британский короткометражный фильм
– "Цветы стоят молча, как очевидцы"
– "Марион"
– "Молоко"
– "Камень, ножницы, бумага"
– Stomach Bug
Лучший режиссер
– Шон Бейкер ("Анора")
– Брейди Корбет ("Бруталист")
– Эдвард Бергер ("Конклав")
– Дэнни Вильнев ("Дюна: Часть вторая")
– Жак Одияр ("Эмилия Перес")
– Коралли Фаржа ("Субстанция")
Лучший актер
– Эдриан Броуди ("Бруталист")
– Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
– Колман Доминго (Sing Sing)
– Ральф Файнс ("Конклав")
– Гью Грант ("Еретик")
– Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая актриса
– Синтия Эриво ("Злая")
– Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")
– Мерианн Жан-Батист ("Суровая правда")
– Майки Мэдисон ("Анора")
– Деми Мур ("Субстанция")
– Сирша Ронан ("Выгон")
Лучший актер второго плана
– Юра Борисов ("Анора")
– Киран Калкин ("Настоящая боль")
– Ларенс Маклин (Sing Sing)
– Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный")
– Гай Пирс ("Бруталист")
– Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая актриса второго плана
– Селена Гомес ("Эмилия Перес")
– Ариана Гранде ("Злая")
– Фелисити Джонс ("Бруталист")
– Джейми Ли Кертис ("Шоугерл")
– Изабелла Росселлини ("Конклав")
– Зои Салдана ("Эмилия Перес").
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