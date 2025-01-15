Объявлены номинанты премии BAFTA: в списке фильм о войне в Украине и российский актер

Организаторы премии BAFTA, которую каждый год вручает Британская академия телевидения и киноискусства за выдающиеся заслуги в индустрии, объявили номинантов на получение престижной награды. В перечень попала лента "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бьома, которая раскрывает события кровавой войны, что точится на территории Украины. Главную роль в проекте сыграл Александр Рудинский.

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Однако, к сожалению, не обошлось в списке и без россиян. Актер из РФ Юрий Борисов был выдвинут в номинации "Лучший актер второго плана". Соответствующий список появился на сайте кинопремии.

Лучший фильм

– "Анора"

– "Бруталист"

– "Боб Дилан: Никому не известный"

– "Конклав"

– "Эмилия Перес"

Лучший британский фильм

– "Птица"

– "Блитц"

– "Конклав"

– "Гладиатор II"

– "Суровая правда"

– Kneecap

– "Великая"

– "Любовь истекает кровью"

– "Выгон"

– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Лучший фильм на иностранном языке

– "Все, что нам кажется светом"

– "Эмилия Перес"

– "Я все еще здесь"

– Kneecap

– "Семена священного инжира"

Лучший документальный фильм

– "Дневники черного ящика"

– "Дочери"

– "Нет другой земли"

– "Супермен: История Кристофера Рива"

– "Уилл и Харпер"

Лучший детский и семейный фильм

– "Течение"

– "Королевство Кенсуке"

– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

– "Дикий робот"

Лучший анимационный фильм

– "Течение"

– "Головоломка 2"

– "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

– "Дикий робот"

Лучший британский короткометражный фильм

– "Цветы стоят молча, как очевидцы"

– "Марион"

– "Молоко"

– "Камень, ножницы, бумага"

– Stomach Bug

Лучший режиссер

– Шон Бейкер ("Анора")

– Брейди Корбет ("Бруталист")

– Эдвард Бергер ("Конклав")

– Дэнни Вильнев ("Дюна: Часть вторая")

– Жак Одияр ("Эмилия Перес")

– Коралли Фаржа ("Субстанция")

Лучший актер

– Эдриан Броуди ("Бруталист")

– Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")

– Колман Доминго (Sing Sing)

– Ральф Файнс ("Конклав")

– Гью Грант ("Еретик")

– Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая актриса

– Синтия Эриво ("Злая")

– Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")

– Мерианн Жан-Батист ("Суровая правда")

– Майки Мэдисон ("Анора")

– Деми Мур ("Субстанция")

– Сирша Ронан ("Выгон")

Лучший актер второго плана

– Юра Борисов ("Анора")

– Киран Калкин ("Настоящая боль")

– Ларенс Маклин (Sing Sing)

– Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный")

– Гай Пирс ("Бруталист")

– Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая актриса второго плана

– Селена Гомес ("Эмилия Перес")

– Ариана Гранде ("Злая")

– Фелисити Джонс ("Бруталист")

– Джейми Ли Кертис ("Шоугерл")

– Изабелла Росселлини ("Конклав")

– Зои Салдана ("Эмилия Перес").

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