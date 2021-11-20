Obozrevatel TV покажет культовый блокбастер "Сквозь снег"

Надежда Данищук
Кино
3 минуты
526
Obozrevatel TV покажет культовый блокбастер 'Сквозь снег'

На Obozrevatel TV в субботу, 20 ноября, покажут культовый блокбастер "Сквозь снег" (Snowpiercer). Увлекательный драматический триллер всемирно известного корейского режиссера Пон Джун Хо рассказывает о бунте на борту поезда, который без остановки несется по замерзшей Земле в мире постапокалипсиса. Начало на канале в 17.50.

Сюжет

Действие фильма разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают внутри огромного поезда, оснащенного вечным двигателем, двигающимся по кругосветной железной дороге.

Однако, как и прежде в большом мире, в поезде устанавливается классовая система разделения людей. В передней части экспресса живет хорошо обеспеченная элита. У них есть все необходимое, хорошая еда, обслуживание и развлечения.

Видео дня

А в хвостовых вагонах едут бедняки, питающиеся только протеиновыми пластинами, которые изготавливают из насекомых.

В хвостовом вагоне

Но несправедливость не может длиться вечно. Во время очередной раздачи протеиновых блоков один из лидеров хвостовой части Кертис Эверетт начинает восстание.

Пробившись в тюремный вагон, повстанцы выпускают заключенного Намгун Мин Су, который был инженером и создал дверь, разделяющую вагоны. Намгун Мин Су приказывает освободить свою дочь и за свою помощь повстанцам требует давать ему по два кубика кронола (взрывоопасное наркотическое вещество) за каждую открытую дверь.

Восстание

В ходе боев за вагоны многие погибают, но Кертис не останавливается и все же достигает главного вагона, где встречает владельца поезда Уилфорда. Тот всякими уловками пытается замылить глаза повстанцу, но его попытки напрасны. Намгун Мин Су подрывает ведущую наружу дверь и в результате громкого взрыва на поезд сходит лавина и он срывается с колеи.

Актерский состав

Фильм может похвастаться удивительным звездным составом. Режиссеру Пон Чжун Хо удалось привлечь для участия в съемках таких актеров как:

Крис Эванс (Кэртис Эвверет), получивший известность благодаря роли Капитана Америка в фильмах Marvel,

Крис Эванс в роли Кертиса Эвверета

Октавия Спенсер (Таня), обладательница "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA,

Октавия Спенсер в роли Тани

Тильда Суинтон (Министр Мэйсон) – "Оскар", две премии BAFTA,

Тильда Суинтон в роли Министра Мейсона

Джон Гарт (лидер хвостового вагона Гиллиам) – "Золотой глобус", четыре BAFTA,

Джон Гарт в роли Гиллиама

Эд Харрис (создатель поезда Уилфорд) – два "Золотых глобуса", четыре номинации на "Оскар",

Эд Харрис в роли Уилфорда

Юэн Бремнер (Эндрю), известный по культовому фильму Trainspotting,

Юэн Бремнер в роли Эндрю

и популярный корейский актер Сон Кан Хо, воплотивший в фильме образ узника тюремного вагона, инженера двери поезда Намгун Мин Су.

Сон Кан Хо в роли Намгун Мин Су

На киносайте IMDb оценка зрителей составляет 7,1 из 10.

фильмкадры из фильма