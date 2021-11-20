Obozrevatel TV покажет культовый блокбастер 'Сквозь снег'

На Obozrevatel TV в субботу, 20 ноября, покажут культовый блокбастер "Сквозь снег" (Snowpiercer). Увлекательный драматический триллер всемирно известного корейского режиссера Пон Джун Хо рассказывает о бунте на борту поезда, который без остановки несется по замерзшей Земле в мире постапокалипсиса. Начало на канале в 17.50.

Действие фильма разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают внутри огромного поезда, оснащенного вечным двигателем, двигающимся по кругосветной железной дороге.

Однако, как и прежде в большом мире, в поезде устанавливается классовая система разделения людей. В передней части экспресса живет хорошо обеспеченная элита. У них есть все необходимое, хорошая еда, обслуживание и развлечения.

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А в хвостовых вагонах едут бедняки, питающиеся только протеиновыми пластинами, которые изготавливают из насекомых.

Но несправедливость не может длиться вечно. Во время очередной раздачи протеиновых блоков один из лидеров хвостовой части Кертис Эверетт начинает восстание.

Пробившись в тюремный вагон, повстанцы выпускают заключенного Намгун Мин Су, который был инженером и создал дверь, разделяющую вагоны. Намгун Мин Су приказывает освободить свою дочь и за свою помощь повстанцам требует давать ему по два кубика кронола (взрывоопасное наркотическое вещество) за каждую открытую дверь.

В ходе боев за вагоны многие погибают, но Кертис не останавливается и все же достигает главного вагона, где встречает владельца поезда Уилфорда. Тот всякими уловками пытается замылить глаза повстанцу, но его попытки напрасны. Намгун Мин Су подрывает ведущую наружу дверь и в результате громкого взрыва на поезд сходит лавина и он срывается с колеи.

Фильм может похвастаться удивительным звездным составом. Режиссеру Пон Чжун Хо удалось привлечь для участия в съемках таких актеров как:

Крис Эванс (Кэртис Эвверет), получивший известность благодаря роли Капитана Америка в фильмах Marvel,

Октавия Спенсер (Таня), обладательница "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA,

Тильда Суинтон (Министр Мэйсон) – "Оскар", две премии BAFTA,

Джон Гарт (лидер хвостового вагона Гиллиам) – "Золотой глобус", четыре BAFTA,

Эд Харрис (создатель поезда Уилфорд) – два "Золотых глобуса", четыре номинации на "Оскар",

Юэн Бремнер (Эндрю), известный по культовому фильму Trainspotting,

и популярный корейский актер Сон Кан Хо, воплотивший в фильме образ узника тюремного вагона, инженера двери поезда Намгун Мин Су.

На киносайте IMDb оценка зрителей составляет 7,1 из 10.