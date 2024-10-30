НСЖУ представил в Лондоне фильм о несокрушимости украинских медиа

В легендарном лондонском клубе военных корреспондентов прошло важное украинское событие – показ документальной ленты "На грани. История несокрушимости редактора прифронтовой газеты" о значении украинской прифронтовой локальной печати. Фильм, героем которого является редактор прифронтовой и пограничной газеты "Заря" Василий Мирошник, создан Национальным союзом журналистов Украины. НСЖУ его презентовал в июне этого года в Киеве, и вот теперь – первый международный показ.

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Громкие аплодисменты – авторам и герою фильма

"Я был горд презентовать украинский феномен, который является одним из приоритетов Союза журналистов, – локальную фронтовую прессу. В условиях, когда Россия уничтожает инфраструктуру, для тысяч украинцев на прифронтовых территориях именно газеты становятся единственным каналом доступа к информации. К тому же локальные газеты с известными и "родными" медиабрендами дают ощущение Украины и символизируют непокоренный украинский дух", – отмечает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Еженедельно герой фильма Василий Мирошник преодолевает 400 километров по битым дорогам от Харькова, где печатает газету, вплоть до границы со страной-агрессором. Лично развозит в каждое село тираж "Зари", который продает, не раздает, через сельские магазины. Набирает новые темы важнейших публикаций для последующих выпусков. Нравственно поддерживает земляков, которые, несмотря на постоянные российские обстрелы, не находят в себе сил уехать из родных домов. "Индианой Джонсом" назвала Василия Мирошника одна из британских гостей показа в FrontlineClub, восхищенная отвагой и народным чувством юмора фронтового редактора.

"Также я рассказывал и о замечательных коллегах, выпускающих газеты для других прифронтовых громад и территорий, – из Орехова, Бахмута, Херсона, Чернигова, с Сумщины. (Главный редактор из Изюма Константин Григоренко, кстати, тоже принял участие в событии в клубе британских военкоров, ведь сейчас гостит у семьи в Лондоне.) В общей сложности НСЖУ совместно с международными партнерами помог возродиться 32 прифронтовым локальным газетам. И мы каждый раз используем все международные площадки для привлечения внимания к Украине, для привлечения помощи украинским журналистам в это время изнурительных военных испытаний", – рассказывает Сергей Томиленко.

Организовать показ фильма "На грани" и важное мероприятие по безопасности журналистов помог многолетний партнер НСЖУ – фонд Justice for Journalists Foundation. Во время события исполнительный директор "2402 Foundation" Екатерина Сергацкова также презентовала масштабные инициативы фонда по проведению тренингов по безопасности журналистов.

Фонд является многолетним партнером НСЖУ по мониторингу физических атак на журналистов, сейчас помогает освещать российские военные преступления против медийщиков.

"Не делать сегодня газету для прифронтовых территорий нельзя"

"Каждая поездка – это 400 километров прифронтовых дорог. Это населенные пункты, давно омытые кровью мирных людей. В каждом из них очень много погибших. Но не делать сегодня газету для прифронтовых территорий нельзя. Люди хотят правду. Люди любят Украину" , – говорит Василий Мирошник.

В апреле 2024 года съемочная группа Союза журналистов проехала с ним весь путь, в частности в самые отдаленные уголки Золочевщины, которая с трех сторон окружена территорией России. Маршрут начинается с харьковской типографии "Фактор-Печать", в которую уже после съемки фильма попали российские ракеты. В день, когда Василий Мирошник планировал забрать тираж. Как отмечает Василий Савич, сейчас многих людей из фильма, к сожалению, уже нет: они стали вынужденными переселенцами или погибли. Редакция "Зари" попадала под обстрелы не менее десяти раз…

Фильм показывает, как в условиях постоянной опасности, с разбитой врагом редакцией и без стабильного финансирования Василий Мирошник выполняет роль не только редактора, но и журналиста, корректора, курьера и водителя, демонстрируя невероятную преданность своему делу и читателям. Авторы фильма – режиссер Наталья Шумак и оператор Евгений Черевко – убеждены, что лента доказывает важность на приграничных территориях, где часто отсутствуют интернет и даже электричество, именно печатной прессы – своеобразной "базы" журналистики.

По словам Сергея Томиленко, НСЖУ рассматривает ленту и дискуссию вокруг нее как хорошую возможность продемонстрировать роль и значение журналистики во время войны, роль и значение правдивой информации для борьбы с вражеской дезинформацией.

"Россияне рассматривают погружение людей в токсический пузырь пропаганды как важную составляющую своего наступления. Мы сопротивляемся этому наступлению. Мы поддерживаем прифронтовые газеты и очень восхищаемся мужеством тех журналистов и редакторов, которые возрождают свои газеты и так, как Василий Мирошник, рискуя жизнью, доставляют газеты своим читателям", – говорит Сергей Томиленко.

Он отмечает, что для украинцев украинская газета – один из символов украинской государственности и украинского контроля над территорией страны.

Фильм "На грани. История несокрушимости редактора прифронтовой газеты" отсутствует в открытом доступе. В целях поощрения дискуссий и обсуждения роли прифронтовой журналистики Национальный союз журналистов Украины демонстрирует его на конференциях и специальных собраниях, перед аудиториями журналистов, военных, преподавателей и студентов учебных заведений.

Этот документальный фильм продолжительностью 42 минуты подготовлен Национальным союзом журналистов Украины при поддержке швейцарской некоммерческой организации Fondation Hirondelle и Международного института региональной прессы и информации (IRMI, Украина).

Национальный союз журналистов Украины благодарен международным партнерам за поддержку прифронтовых локальных газет. В частности, помощь газете "Заря + Вестник Богодуховщины" оказывали Совет международных научных исследований и обменов (IREX), Академия украинской прессы и международная организация Free Press Unlimited.

Поддержка возобновления и стабильной работы медиа на прифронтовых и деоккупированных территориях – среди главных приоритетов Национального союза журналистов Украины. При содействии Союза по состоянию на данный момент и при поддержке партнеров, среди которых крупнейшие – Институт региональной прессы и информации (IRMI) и швейцарский фонд "Ирондель", удалось возобновить выпуск на этих территориях 32 газет.

Постоянную поддержку журналисты прифронтовых медиа получают через сеть центров журналистской солидарности НСЖУ, поддерживаемую Международной и Европейской федерациями журналистов и штаб-квартирой ЮНЕСКО.