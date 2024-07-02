На Netflix вышел один из самых противоречивых фильмов Голливуда: что не так с триллером 'Американский психопат'

Зрители стримингового сервиса Netflix смогут посмотреть контроверсионный ужастик "Американский психопат" с Кристианом Бейлом в главной роли. Это один из немногих фильмов на платформе, выпущенный в свет до 2010 года, а именно в 2000-м.

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К моменту выхода лента получила безумный шквал критики и различных теорий поклонников. Как отмечает Daily Star, главный герой Патрик Бейтман в фильме предстает как серийный убийца, который пытает и режет своих жертв, но некоторые киноманы утверждают, что все события происходят в воображении этого нью-йоркского банкира.

Фильм снят по одноименной книге Брета Истона Эллиса, которая дебютировала в 1991 году и уже тогда натолкнулась на шквал критики. Из-за слишком жестоких сцен в определенных странах даже запретили продавать произведение.

Истон Эллис получил около 13 угроз с убийством и его якобы заставили "подписать декларацию о том, что он прочитал угрозы, чтобы предотвратить судебный процесс против издателя в случае, если автора убьют".

Искусная работа сценаристов фильма Гвиневер Тернер и Мэри Геррон, которая еще и была режиссером, смогла объединить несочетаемые жанры: триллер, ужасы и комедию. Его также высоко оценили кинокритики на фестивалях: Национальный совет кинокритиков США, Chlotrudis Awards и Международная гильдия ужасов. Кроме номинаций фильм одержал победы на этих премиях.

Триллер описывает историю Патрика Бейтмана, успешного биржевого брокера с двойной жизнью серийного убийцы. Днем он малозаметный офисный работник, а ночью – охотник за душами, исправно орудующий холодным оружием и даже бензопилой.

Зрители Netflix отныне имеют возможность посмотреть легендарную кинокартину в удобном формате, и хотя фильм уже "пережил" немало критики, она снова возвращается. На фоне современных дискуссий об этичности насилия в кино "Американский психопат" снова привлек внимание к своему провокационному сюжету.

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