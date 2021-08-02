На кинофестивале в Торонто впервые покажут фильм "Все котики Луиса Уэйна" с Камбербэтчем: названа дата
В рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоится мировая премьера нового фильма "Все котики Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях. Он пройдет с 9 по 18 сентября 2021 года.
Номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж, Игра в имитацию, Шерлок) играет эксцентричного британского художника Луиса Уэйна в необычайно правдивой истории гениального человека, вдохновленного его любовью к миру, котикам и прекрасной и не менее эксцентричной супругой Эмили, роль которой исполнила номинантка BAFTA Клэр Фой (Корона, Дыши ради нас, Человек на Луне).
Луис Уэйн, известный своими характерными картинами кошек, будоражащими сердца и умы всего мира, – очаровательный вдохновляющий герой, обладавший отважным и заразительным духом, который видел мир уникальным и восхитительным образом на протяжении всей своей долгой жизни, в которой было много приключений, любви и семейных неурядиц.
Во "Всех котиках Луиса Уэйна” также снялись Андреа Райзборо. Стейси Мартин и Тоби Джонс. Режиссером картины выступил Уилл Шарп (Дирк Джентри, Шерлок, Флауэрсы), а сценаристами Уилл Шарп и Саймон Стивенсон (Приключения Паддингтона 2).
В ролях:
Бенедикт Камбербэтч – Доктор Стрэндж, Игра в имитацию, Шерлок
Клэр Фой – Дыши ради нас, Человек на Луне, Корона
Андреа Райзборо – Бердмен, Смерть Сталина, МЫ. Верим в любовь
Тоби Джонс – Первый мститель, Взрывная блондинка, Шерлок
Стейси Мартин – Вокс Люкс, Все деньги мира, Нимфоманка.