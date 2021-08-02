На кинофестивале в Торонто впервые покажут фильм 'Все котики Луиса Уэйна' с Камбербэтчем: названа дата

В рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоится мировая премьера нового фильма "Все котики Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях. Он пройдет с 9 по 18 сентября 2021 года.

Номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж, Игра в имитацию, Шерлок) играет эксцентричного британского художника Луиса Уэйна в необычайно правдивой истории гениального человека, вдохновленного его любовью к миру, котикам и прекрасной и не менее эксцентричной супругой Эмили, роль которой исполнила номинантка BAFTA Клэр Фой (Корона, Дыши ради нас, Человек на Луне).

Луис Уэйн, известный своими характерными картинами кошек, будоражащими сердца и умы всего мира, – очаровательный вдохновляющий герой, обладавший отважным и заразительным духом, который видел мир уникальным и восхитительным образом на протяжении всей своей долгой жизни, в которой было много приключений, любви и семейных неурядиц.

Видео дня

Во "Всех котиках Луиса Уэйна” также снялись Андреа Райзборо. Стейси Мартин и Тоби Джонс. Режиссером картины выступил Уилл Шарп (Дирк Джентри, Шерлок, Флауэрсы), а сценаристами Уилл Шарп и Саймон Стивенсон (Приключения Паддингтона 2).

В ролях: