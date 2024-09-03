'Мы были рекрутами': в Киеве покажут документальный фильм Дмитрия Левицкого о бойцах 3-й ОШБр

6 сентября в пятницу в 19.00 снова приглашаем на лужайку заказнику "Протасов яр" имени Романа Ратушного, где состоится показ фильма "Мы были рекрутами". Перед показом фильма состоится встреча с членами съемочной группы: режиссером Любомиром Левицким и исполнительным продюсером Дмитрием Никифоровым. Вход на кинопоказ бесплатный.

Видео дня

Во время кинопоказа можно будет приобщиться к сбору средств в помощь ВСУ.

Документальный фильм "Мы были рекрутами" пересказывает истории военных событий через глаза своих героев. Это не просто обычный каталог событий, а глубокое углубление в сущность войны, ее влияние на человека, нацию, общество. Это фильм-послание, раскрывающее судьбу тех, кто избрал путь воина. Это не только истории пережитых потерь и побед, но и документальная мозаика жизни, где каждая деталь важна.

"Мы были рекрутами" – это фильм-мотивация для будущих рекрутов, которые собираются служить своей стране. Это фильм-манифест, призывающий к сознанию, ответственности, солидарности. Этот документальный фильм представлен в художественной форме, позволяющей каждому зрителю погрузиться в события, испытать эмоции, испытать боль и надежду героев.

"Мы были рекрутами" – это фильм, обращающийся к мировой аудитории, напоминая о важности мира. Военные события, показанные в этом фильме, – это напоминание о том, что война – это всегда страшно, что война не может быть извинена и оправдана никогда.

Документальный фильм "Мы были рекрутами" – это шанс для всех нас остановиться, задуматься и понять, что мы ответственны за будущее нашей планеты. Пусть этот фильм будет напоминанием о том, что мир – самое большое сокровище, которое мы имеем.

Официальный трейлер

Любомира Левицкого знают как режиссера первого украинского молодежного триллера "Штольня", фильмов "Ломбард", "Тіні незабутих предків", "Вартовий шляху", молодежной комедии "SelfieParty", комедии "Скажене весілля 3".

Через несколько месяцев после 24 февраля Любомир понял, что стремится использовать свой опыт в пользу Украины. Так произошел его дебют в документальном кино – военный триллер под названием "Иди за мной", фильм об уникальной спасательной операции дроном. Краткометражное кино высоко оценили зрители и профессиональные жюри на международных фестивалях, после чего к Любомиру Левицкому обратились с 3-й ОШБр с предложением сотрудничества.

Фильм "Мы были рекрутами" снят в жанре мокьюментарии, предполагающего сочетание документальных кадров с художественной выдумкой.

Это такой жанр, где реальные люди со своими реальными историями положены в художественную форму. У нас один актер – это рекрут. Вообще я не хотел иметь актеров.

Я подумал взять юного репортера, который должен быть журналистом, но присоединился к 3-й штурмовой и берет позывной "Журналист". Он едет с ребятами к востоку, имея там восемь остановок. Он берет интервью у восьми разных людей. Сложнее всего было отобрать их. Ибо это реальные бойцы, реальные легенды 3-й штурмовой. Эти люди создают новую милитари культуру Украины, – рассказал Любомир Левицкий.

"Кинопоказы на Протасе" продолжают традиции, начатые Романом Ратушным. Он был активистом, лидером, который объединил и сплотил местную громаду в борьбе за зеленую зону Киевской исторической местности "Протасов яр". Воевал, был разведчиком 93 -го июня 2022 года.

Активная борьба за зеленую зону "Протасового яра" началась в 2019 году. При жизни Роману с единомышленниками удалось спасти от застройки несколько участков, вернуть их в пользование громады в статус зеленой зоны.

После гибели Романа громада, его единомышленники из ОО "Защитим Протасов яр", команда адвокатов и юристов и Киевский городской совет продолжили его дело.

В июле 2022 года Киевсовет принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения "Протасов Яр". Это предоставило территории статус объекта природно-заповедного фонда. И уже в 2023 году заказнику присвоено имя в честь Романа Ратушного.

Несмотря на это, борьба за зеленую зону не окончена и опасность застройки по-прежнему существует. В настоящее время в административном суде находятся два дела по искам об отмене решения Киевсовета о создании заказника. Ведется активная юридическая борьба. И здесь очень важна активная поддержка громады, всех неравнодушных киевлян, чтобы предотвратить застройку этого важного для Киева места! Помимо победы в судах, кроме работы юристов, необходимо участие и активное включение в совместные мероприятия и присутствие на судебных заседаниях.

А на лужайке "Протасового яра" недалеко от дома, где он жил, громада продолжает воплощать начатые Романом еще в 2020 году "Кинопоказы на Протасе". С июля по сентябрь в программе – современные украинские фильмы.

Медиа партнеры: радио Перец FM, Вечерний Киев, Обоз.юа, womo.ua, online.ua.

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Когда: 6 сентября в 19:00

Где : Поляна "Протасового яра" под нижней АЗС WOG

Вход на кинопоказ бесплатный.