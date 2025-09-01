Мировая премьера фильма Роднянского и Алферова 'Записки настоящего преступника' состоится на Венецианском кинофестивале

Мировая премьера документального фильма "Записки настоящего преступника" (Notes of a True Criminal) режиссеров Александра Роднянского и Андрея Алферова состоится 3 сентября. Фильм включен в официальную программу 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Лента, над которой работали три года, сочетает современные истории войны в Украине с архивными кадрами, снятыми Роднянским в 1980-1990-х годах, а также материалами его учителя Феликса Соболева и деда – документалиста студии "Укркинохроника".

"Этот фильм продолжительностью в целую жизнь – мою собственную и моей семьи. Я использовал кадры, снятые в 1980-90-х, материалы деда времен Второй мировой войны, работы моего учителя, а также эпизоды нынешней войны", – отметил Роднянский.

Алферов подчеркнул, что идея картины родилась в первые недели полномасштабного вторжения в опустевшем Киеве, когда он услышал рассказы Роднянского об истории его семьи, перекликающейся с историей всей Украины.

О чем фильм

"Записки настоящего преступника" исследуют продолжительность военного опыта украинцев, показывая, что война для страны не ограничивается 2014 или 2022 годом.

По словам авторов, это история бесконечного конфликта и одновременно глубокой надежды на его завершение.

Лента будет показана в официальной внеконкурсной программе фестиваля наряду с работами Софии Копполы, Вернера Херцога, Лукреции Мартель и других известных режиссеров.

На международном рынке фильм представляет компания Cinephil.