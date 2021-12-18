Любава Грешнова: родители должны слышать своих детей. Иначе будет трагедия. Эксклюзив

Когда Любава Грешнова появляется в кадре, невозможно оторваться от экрана: настолько красива и эффектна эта актриса. Звезда 16-серийного сериала "Игры детей старшего возраста", который выйдет 20 декабря в 21:00 на канале "Украина", рассказала в интервью OBOZREVATEL о своих секретах красоты, поделилась, почему берет на съемки маленького сына, а также призналась, что самое главное для нее в отношениях с мужем.

Любава, на ваш взгляд, какой самый главный месседж сериала "Игры детей старшего возраста"?

Эту картину невозможно определить 1-2 предложениями. Но первостепенное значение истории заключается в том, как важно родителям слышать своих детей, быть внимательными и не терять с ними связь. Когда взрослые глухи к желаниям и проявлениям ребенка, тогда происходят трагические события.

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У некоторых женщин по отношению к своему ребенку иногда возникает чувство вины. Вы его испытываете?

У меня оно тоже есть и от него очень сложно отделаться. Например, я всегда беру сына с собой на все съемки. И в этот раз, когда я приехала в Киев на три месяца, Миша тоже со мной. Когда я уезжаю, то с ним остается няня, а если появляются выходные, я провожу с сыном все свое время.

Получается, что вы не отдыхаете?

И меня это очень сильно изматывает. Из-за плотного съемочного графика мне хочется побыть одной. Но я не могу позволить себе отдых, так как понимаю, что сын по мне скучает. Мне проще больше устать, но подарить ему время общения со мной. Хотя разумно было бы отдохнуть и посвятить выходной себе. Не знаю, хорошо это или плохо, но по-другому я пока не могу.

Несмотря на довольно загруженный график, вы отлично выглядите. Поделитесь своими секретами, как оставаться в форме?

Спорт, здоровое питание и хороший косметолог. На самом деле ничего сверхъестественного. Я просто стараюсь правильно питаться, не ем на ночь жирное и соленое, чтобы не поправляться. Обязательна физическая нагрузка, так как она хорошо влияет на циркуляцию крови и улучшает цвет лица.

В одном из интервью вы сказали, что вас в свое время впечатлил фильм "Джиа" с Анджелиной Джоли в главной роли. Поделитесь, чем именно?

Эта картина отвела меня от многих ошибок. Мне тогда было 19-20 лет, и я помню, что в те годы все занимались каким-то бесконечным страданием и самоистязанием. Особенно в театральном институте. Считалось, что чем драматичнее у тебя судьба, тем величественнее ты как актриса. А сейчас я понимаю, что это совершенно не так. И в этом фильме очень хорошо показано, что бывает, если ты увлечешься игрой в страдания.

Сегодня молодежь следит за известными блогерами и пытается повторить их путь. В чем заключается небезопасность подобного копирования?

Многие молодые люди ошибочно думают, что страдания, наркотики и алкоголь – неотъемлемая часть любой звездной истории. Они слепо следуют за кумирами, а потом в 90% случаях происходят непоправимые и жуткие вещи. И когда я посмотрела фильм, то поняла: "Нет, я таким путем не пойду. Я не стану всего этого пробовать и вникать в жуткую историю, которая может произойти".

Если говорить об отношениях с мужем, то что для вас важно, помимо любви, уважения и доверия?

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мы с мужем уже десять лет вместе, и нас многое связывает. К тому же наши отношения очень интересно трансформируются. Но на первое место я всегда ставлю чувство юмора. Когда люди в этом совпадают, то мне кажется, что можно все пройти и пережить. Как и у любой пары, у нас были сложные периоды, но я точно знаю, что стоит только мужу пошутить, и я моментально сдаюсь. (Улыбнулась.) Мы заканчиваем любые разногласия шутками. Это так важно – когда вы понимаете и смеетесь над приколами друг друга.

Еще очень здорово, когда взрослые люди остаются детьми. Когда им смешно, интересно вместе и они умеют отнестись легко к каким-то серьезным ситуациям. Я знаю такие пары, когда супруги вместе уже 40-50 лет, но они шутят и подкалывают друг друга, как будто только вчера познакомились. Меня это очень вдохновляет. Мне кажется, что это и есть залог счастливых отношений.

Записала Вероника Кирилюк