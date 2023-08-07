'Кухлые перцы': Григорий Бакланов и Тарас Цымбалюк озвучили комедию о собаках-дружбанах

Задумывались ли вы когда-нибудь о чем действительно думают собаки? Universal Pictures представляет отпадную комедию о собаках-дружбанах. Однажды пса по имени Реджи хозяин выгоняет из дома. Поэтому Реджи решает объединить силы вместе с другими лохматыми, чтобы организовать план идеальной мести.

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В Украине комедию "Кудалатые перцы" от режиссера Эрика Фейга можно посмотреть в кино с 17 августа.

Сценарист Дэн Перро уже давно наслаждается подрывными нарративами и разрушает зрительские ожидания. Будучи фанатом пародий и комедии, он рос как успешный рассказчик и решался пересекать границу дозволенного, что помогло ему создать острые комедийные истории в фильмах "Американский вандал" и "Игроки". Перро – собачник и поклонник классического кино о собаках, в частности "Путь домой" и "101 Далматинец".

Сценарист впоследствии увидел возможность исследовать более специфическую сторону фильмов о лучшем друге человека. "Я обожаю собак, и я большой поклонник фильмов о собаках, – говорит Перро. "Однако я, как правило, пишу комедии с черным юмором, поэтому всегда ищу, что можно перекрутить по своему стилю".

С недавним возрождением серьезных "фильмов о собаках" – таких как "Жизнь и цель собаки", "Путешествие хорошего пса" и "Путь домой" – и полнометражных ремейков "Леди и бродяги" и "Круэллы", это был идеальный момент для подрыва этого жанра. Рассматривая режиссеров, которые могли бы стать идеальными партнерами для реализации идеи, Перро сразу подумал об Эрике Фейге, с которым Перро познакомился после успеха фильма "Американский вандал". "Мне понравилось настроение Эрика и характер его работы, – рассказывает Перро. Однажды он спросил меня: "Что у тебя за идея?". Я ответил: "У меня есть идея для фильма о собаках с рейтингом R. Уже через две минуты он был по делу".

Фэйг хорошо помнит эту встречу. "Ден предложил снять фильм о разговаривающей собаке с рейтингом "R", где милая собачка, которую покинул владелец, объединяется с тремя другими собаками, чтобы выследить хозяина и откусить ему интимное место, – рассказывает Фейг. "Сначала я думал , что это будет похоже на "Теда" или "Полная расколбаса", но у Дэна была целая история начеку. Я рассмеялся, и мой ассистент, подслушавший разговор, тоже стал смеяться. Я знал, что мы должны снять этот фильм. Мы поручили Дэну написать оригинальный сценарий и развили его вместе.

К дубляжу этой комедийной и совершенно отрывной истории присоединились и актеры Григорий Бакланов и Тарас Цимбалюк известные по ролям Лаврина и Карпа Кайдаша в популярном телесериале "Поймать Кайдаша".

"Нам актерам всегда говорили, что невозможно переиграть детей и собак, а в этой истории мне как раз таки пришлось играть собаку и еще найти меткий голос, характер, тембр и интонации для моего героя. Ведь каждое движение изображенного пса – это уже определенная подача. Однако я невероятно кайфонул за эти дни работы над ролью. "Кухлые перцы" – яркий, драйвовый фильм. Тем более сейчас, когда мы ищем дополнительного питания, чтобы держаться на плаву и двигаться дальше. Так что я скажу, что эти полтора часа – это полтора часа веселья без всякой печали и печали, а еще это кино о наших самых добрых друзьях – всегда добрых, милых, забавных собак", – поделился впечатлениями Григорий Бакланов, который дубил главного героя пса на нем Реджи.

"Я по-прежнему дублировал немало разных фильмов, однако Кудлатые перцы" – нетривиальная и полная оригинальных шуток и поворотов сюжета история. В общем, процесс дублирования этой истории показался чрезвычайно смешным и веселым, поскольку в основе истории много комедии и черного юмора, а я это обожаю. А главные герои собаки – еще одна оригинальная перчинка этого фильма, поэтому я уже жду премьеры, но напоминаю, что кино только для взрослых", – прокомментировал Тарас Цымбалюк, который дубил пса по имени Февраль.