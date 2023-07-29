Крах диктатуры слова. Вышла премьера документального фильма о Легионе 'Свобода России' – видео

Журналисты представили документальный проект "Крах диктатуры слова" о Легионе "Свобода России", российских добровольцах, вставших на защиту Украины. Сняла фильм команда Online.ua.

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О чем фильм Легион "Свобода России". Крах диктатуры слова

Лента расскажет, какой стране присягнул Легион "Свобода России" и за что он воюет? Когда наступит конец тирании Путина? Верят ли украинцы в "хороших россиян" и стоит ли гражданам России бояться прихода ЛСР?

Команде online.ua удалось пообщаться с бойцами ЛСР на передовой, посмотреть чем они живут, узнать их ближайшие планы, сокровенные желания и мечты.

Заместитель командира ЛСР по военно-общественному сотрудничеству Цезарь говорит, что в России, в отличие, например, от Украины, нет гражданского общества.

"Путин продолжает уничтожать свой народ и народ соседней страны. Мы выпустили когда-то этого джина из бутылки. Мы когда-то проявили малодушие. Мы когда-то не доборолись за свои права", – говорит Цезарь.

Военный с позывным Гарик отметил, что российская оппозиция сейчас занимается не тем, чем нужно.

"То есть они ведут там какие-то диалоги, о чем-то непонятном. Хотя нужно просто, не знаю, поддержать тот же Легион. А они говорят, что его не существует. Ну, какая оппозиция? Чем они занимаются вообще?" – спрашивает доброволец Гарик.

"Основной костяк российских сил вооруженных это люди из деревень, которые, которых довели уже до состояния такой нищеты, что они, ради денег, готовы идти убивать других людей. И 18-19-летние глупые подростки, взрощенные соцсетями, не интересовавшиеся ничем в мире, которых просто отправляют на убой", – рассказывает доброволец Джокер.

"Это не нравится кому-то, что бывшие постсоветские страны самостоятельны, хотят самостоятельно принимать решения, хотят жить своей жизнью, дружить с тем, с кем они хотят дружить, не дружить с тем, с кем они не хотят дружить, иметь торговые отношения с тем, кем они хотят, и не прислуживать, скажем так, империи. В нашем случае – империи зла", – говорит Тихий.

Стрелок 1-й БМР 1-й МБ ЛСР Апостол мотивацией своего подразделения называет изменение устоявшегося порядка, действующей власти и режима в РФ:

"Потому что этот режим абсолютно людоедский, это режим, который не имеет права на существование с моральной точки зрения и с юридической тоже, потому что это абсолютно антиконституционный строй. Я скажу так, что есть родина и есть любовь к родине, но есть еще и истина, и любовь к истине преобладает над любовью к Родине. И моя истина, по которой я следую, заключается в либерально-демократическом мире".

Доброволец Заза говорит, что после попытки Пригожина совершить госпереворот определенная часть населения России все-таки начала задумываться, так ли все идет по плану, как им говорят:

"Другая не изменила своей точки зрения, потому что им выгоднее верить в то, во что они уже верят, чем думать иначе, искать другую информацию, предположить даже, что Россия ошибается, но для них это равноценно самоубийству".