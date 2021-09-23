"Кошачьи миры Луиса Уэйна": появился официальный трейлер байопика с Бенедиктом Камбербэтчем

В сети появился официальный трейлер к фильму “Кошачьи миры Луиса Уэйна” с номинантом на премию “Оскар” Бенедиктом Камбербэтчем в титульной роли знаменитого художника-иллюстратора, который навсегда изменил отношение целых наций к котам, как к домашним питомцам.

Официальный трейлер появился на канале Youtube VLGFILM. “Кошачьи миры Луиса Уэйна” – первая полнометражная картина британского вундеркинда и автора многих культовых шоу Уилла Шарпа (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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В главной роли – настоящий эксперт по ролям эксцентричных гениев и один из самых востребованных актеров нашего времени Бенедикт Камбербэтч (“Доктор Стрэндж”, “Шерлок”, “Игра в имитацию”). В роли его супруги и музы – звезда “Короны” Клэр Фой, также в фильме сыграли – Андреа Райзборо, Тоби Джонс, София де Мартино, музыкант Ник Кейв и актер-сценарист-режиссер Тайка Вайтити.

Официальный синопис: Великобритания, 19-й век. Эксцентричный художник Луис Уэйн становится чрезвычайно известным благодаря сюрреалистическим картинам, в которых постоянно повторяются одни и те же герои... Котики!

Исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч с теплотой говорит о своем новом герое: “Он был так необычайно талантлив, Луис Уэйн освещал своей живой эксцентрикой весь мир. Его так любили и почитали несколько поколений, но потом о нем позабыли, в том числе потому что он не занимался самопрезентацией, его не интересовали такие “материальные вещи”. И все-таки справедливость хоть когда-то восторжествовала и давние поклонники вспомнили о нем еще при его жизни. Хочется верить, что наш фильм продолжит эту традицию и расскажет еще большему числу современных людей об этом многогранном художнике”.

По словам создателя фильма Уилла Шарпа, Камбербэтч несколько часов в день тренировался с учителем, чтобы убедительно работать в кадре с разной техникой рисования, в том числе – и двумя руками.

Что из этого вышло – узнаем уже в этом году, точная дата премьеры “Кошачьих миров Луиса Уэйна” будет известна в ближайшее время.