Корейцы снимут свой 'Бумажный дом' со звездой 'Игры в кальмара'. Тизер

Корейские режиссеры снимут собственную адаптацию известного сериала от Nеtflix "Бумажный дом". Одним из главных героев-грабителей станет Пак Се Ху, звезда сериала "Игра в кальмара".

Режиссером выступил Ким Хон Сон, руководивший такими телевизионными драмами, как "Гость", "Голос" и "Черный". Ким специализируется на кинокартинах в жанре криминального фентази, сообщает Deadline (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пак Се Ху, которого зрители знают как Чо Сан-Ву из успешнейшего сериала Nеtflix, сыграет в адаптированной версии "Бумажного дома" роль Берлина. Артист пообещал, что сделает все возможное, чтобы приблизится к образу своего персонажа.

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Он также признался, что является давним фанатом оригинального сериала, поэтому чувствует гордость, что именно ему доверили эту роль.

В коротком тизере-представлении Пак Сэ Ху проговорился, что зрители смогут увидеть его на экранах уже в следующем году. Также актер примерил на себя маску главных героев, в которой будет разыгрывать ограбление.

Продюсерами выступят "BH Entertainment" и "Contents Zium".

Как сообщал OBOZREVATEL, корейцы создали еще один фантазийный сериал, который уже успел обогнать "Игру в кальмара". Менее чем за неделю общее количество часов, которое пользователи потратили на просмотр, достигло 43,5 млн.