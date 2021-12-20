Комедию-квест DZIDZIO 'Где деньги' покажут на канале 'Украина' – названа дата премьеры

На телеканале "Украина" покажут авантюрную комедию-квест "Где деньги" производства компании DZIDZIOFILM с Михаилом Хомой (DZIDZIO) и Адой Роговцевой в главных ролях. Премьера фильма состоится 26 декабря в 21:00.

ТК "Украина" купил телевизионные права на комедию еще в июне, на старте производства. Съемки фильма шли летом в Киеве и Львове. Декорации импровизированного дома с квест-комнатами были созданы на базе киностудии имени Довженко. А одна из сцен снята на легендарном Лычаковском кладбище во Львове

По сюжету пианист-авантюрист Миша ищет деньги для освобождения друга из-под ареста. Он устраивается работать к старой владелице таинственного дома-квеста Ады Потоцкой. Однако Миша он не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его.

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Вместе с главными героями зрители погрузятся в увлекательные и порой опасные поиски клада.

"Уникальность фильма в том, что все зрители будут ангажированы искать деньги вместе с нами. Кстати, деньги будут не там, где вы подумали. А чтобы немного открыть тайну, приведу маленькую фразу из фильма: "Мечтать мало". Чтобы реализовать идею - надо работать. Влюбиться в то дело за ушами, погрузиться полностью, и тогда будет результат", - рассказал Dzidzio.

Михаил Хома, являющийся режиссером ленты и исполнителем главной роли, лично пригласил звезд шоу-бизнеса сыграть в приключенческой комедии.

Кроме него и Ады Роговцевой в фильме снялись Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Сергей Лыба, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Евгений Сморыгин, Наталья Холоденко, Дима Варварук и другие.

Исполнительница главной женской роли Ада Роговцева рассказала о команде, работавшей над созданием фильма.

"У меня был отличный июнь, который я провела в работе с этой группой и с Михаилом. Родные люди, мы все были нацелены на то, чтобы получилось хорошо. Мне очень приятно, что я попала в такую историю. Советую посмотреть этот фильм, ведь , по-перше, він смішний, по-друге, він добрий, по-третє, він потрібен тому, що, хоча це й поширена фраза, що гроші нічого не вирішують – вони вирішують багато. Але не все! Головного вони не вирішують – об этом сюжете". – рассказала исполнительница главной роли Ада Роговцева о команде, работавшей над созданием кино.