"Король говорит". Этот фильм 2010 года в моей внутренней папке - не просто любимых. Укрепляющих. Сегодня смотрели его всей семьёй. Достоинство. Вкус. Чувство юмора. Красота и сила характеров. Ответственность за тех, кто за тобой. Мужество и верность в любых ситуациях, особенно, перед лицом опасности.

В этом фильме так много того, что мне хотелось бы всегда видеть в себе, моих детях, в тех, кому я доверяю и конечно, в тех, кто сейчас у власти.

Речь Короля Георга (фильм снят по реальной истории) - обращение к нации во время угрозы войны - очень сильна во все времена. И когда Король говорит - нация объединяется.

На семинарах, когда мы анализируем сказки, я напоминаю - мы можем начать нашу собственную "сказку", путь Героя из роли "дурака" - не знающего, не умеющего, но осознающего свою уязвимость и открытого к изменениям, и можем дорасти до человека с "Царем (Королем) в голове". Дорасти до мудрости, силы и достоинства.

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Быть "с Королем в голове", какую бы роль мы ни играли, что бы ни было написано в визитке или в должностной инструкции.

В фильме такие прекрасные любимые актеры. Такие мощные характеры и отношения.

Я всегда смотрю этот фильм с восторгом и грустью.